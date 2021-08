Plus d'informations à suivre.



WINSTON-SALEM (Etats-Unis, ATP 250, dur, 688 684€)

Tenant du titre (en 2019) : Hubert Hurkacz (POL)



Huitièmes de finale

Carreno Busta (ESP, WC, n°1) bat Koepfer (ALL, n°16) : 6-2, 6-3

Ivashka (BIE) bat Struff (ALL, n°9) : 6-2, 6-1

Gasquet (FRA, n°14) bat Evans (GBR, WC, n°3) : 6-4, 7-6 (4)

Ruusuvuori (FIN) bat Paire (FRA, n°12) : 6-4, 4-6, 6-1



Herbert (FRA, LL) - Giron (USA)

Alcaraz (ESP, n°15) - Fucsovics (HON, n°4)

Purcell (AUS, LL) - M.Ymer (SUE)

Tiafoe (USA, n°13) - Monteiro (BRE)



2eme tour

Carreno Busta (ESP, WC, n°1) bat Kwon (CdS) : 6-3, 3-6, 6-4

Koepfer (ALL, n°16) bat Cecchinato (ITA) : 5-7, 6-4, 6-4

Struff (ALL, n°9) bat Mager (ITA) : 6-2, 6-2

Ivashka (BIE) bat Cilic (CRO) : 4-6, 7-5, 6-4



Evans (GBR, WC, n°3) bat Pouille (FRA, Q) : 3-6, 6-4, 6-1

Gasquet (FRA, n°14) bat Gerasimov (BIE) : 7-6 (4), 7-6 (6)

Paire (FRA, n°12) bat Simon (FRA) : 6-3, 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Bublik (KAZ, n°5) : 6-2, 7-6 (5)



Herbert (FRA, LL) bat Coria (ARG) : 6-4, 6-2

Giron (USA) bat Delbonis (ARG, n°10) : 6-3, 6-4

Alcaraz (ESP, n°15) bat Popyrin (AUS, Q) : 6-7 (9), 6-1, 7-6 (1)

Fucsovics (HON, n°4) bat Watanuki (JAP, LL) : 7-5, 6-1



Purcell (AUS, LL) bat Thompson (AUS) : 7-5, 6-4

M.Ymer (SUE) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°11) : 6-3, 6-1

Tiafoe (USA, n°13) bat Murray (GBR, WC) : 7-6 (4), 6-3

Monteiro (BRE) bat Nava (USA, LL) : 7-5, 6-1