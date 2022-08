ATP - Winston Salem : Gasquet passe sur abandon

Richard Gasquet réussit son entrée en lice. Ce dimanche, le Français, 84eme joueur mondial, s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi ATP 250 de Winston-Salem aux Etats-Unis, sur dur, après avoir profité de l'abandon du Polonais Kamil Majchrzak, 89eme joueur mondial, alors que le score était de 6-7 (5), 6-2, 1-0 en sa faveur, après 1h59 de jeu. Dans la première manche, le Français a perdu son service d'entrée, avant de finir par débreaker, à 1-2, à sa deuxième tentative et au bout d'un très long jeu. A 5-5, le Tricolore s'est procuré une nouvelle balle de break, avant de manquer de perdre son service dans la foulée, ce qui aurait alors pu offrir ce premier set à son adversaire du jour.

Un jeu blanc dans la troisième manche pour Gasquet

Finalement, les deux hommes sont donc allés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif particulièrement serré, mais que le Polonais a remporté à sa première tentative (7-6 (5)). Dans la deuxième manche, c'est Richard Gasquet qui a perdu son service d'entrée, avant de s'y reprendre à deux fois, dans la foulée, pour refaire déjà son retard. Le mieux classé des deux a ensuite poursuivi sur sa lancée, breakant à nouveau son adversaire juste après. Pour finir par s'adjuger un cinquième jeu consécutif, synonyme de troisième break et d'égalisation à une manche partout, sur sa deuxième possibilité (6-2). Enfin, dans la troisième et dernière manche, le 84eme joueur mondial a remporté son premier jeu de service, blanc. Et c'est donc à ce moment-là que son concurrent a ainsi préféré dire stop (1-0).