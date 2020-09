ATP : Wawrinka-Norman, c’est fini !

Wawrinka-Norman, c’est fini ! Le tennisman suisse et l’entraîneur suédois ont décidé de se séparer d’un commun accord ce lundi, à six jours du coup d’envoi de Roland-Garros, comme l’a annoncé Wawrinka (35 ans, 17eme) sur les réseaux sociaux. « Après huit années ensemble, Magnus Norman et moi avons décidé de nous séparer par consentement mutuel. Nous avons eu une collaboration incroyablement solide, agréable et extrêmement réussie. Nous avons atteint le sommet de ce sport ensemble et je veux le remercier pour m’avoir permis de gagner tout ce dont je rêvais. Il a été un grand coach, un ami et un mentor et il sera toujours un ami cher. Je veux le remercier publiquement pour tout son dur travail et son implication qui m’a permis de devenir un meilleur joueur à travers les années. Gagner trois tournois du Grand Chelem a été une expérience qui a changé ma vie et je n’aurais pas pu le faire sans lui. Je lui souhaite le meilleur dans son nouveau chapitre, et dans sa vie » écrit le natif de Lausanne.





Treize tournois gagnés ensemble



Wawrinka et Norman avaient débuté leur collaboration en avril 2013, alors que le Suisse était n°17 mondial. Ensemble, ils ont gagné treize tournois (sur seize au total pour le Suisse), dont trois tournois du Grand Chelem : Oeiras 2013, Chennai, l’Open d’Australie et Monte-Carlo 2014, Chennai, Rotterdam, Roland-Garros et Tokyo 2015, Chennai, Dubai, Genève et l’US Open 2016 et Genève 2017. Le Suisse a ensuite été perturbé par une blessure au genou. Cette année, il a disputé une demi-finale à Doha, un quart de finale à l’US Open et à Acapulco, et a décidé d’aller jouer deux tournois Challenger à Prague (victoire et quart de finale) lorsque la saison a repris, avant de se faire éliminer dès le premier tour à Rome par Lorenzo Musetti. Stan Wawrinka n'a pas précisé qui serait son entraîneur pendant Roland-Garros, s'il en a un.