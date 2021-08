ATP - Washington : Sinner titré face à McDonald

Déjà lauréat du Masters Next Gen en 2019, Jannik Sinner compte désormais un ATP 500 à son palmarès. En effet, au terme d'une belle semaine à Washington, c'est l'Italien qui s'est imposé en finale contre Mackenzie McDonald dans la nuit de dimanche à lundi (7-5, 4-6, 7-5). Dans la première manche, alors que les deux joueurs avaient du mal à conserver leurs mises en jeu, c'est la tête de série numéro 5 du tournoi qui s'en sortait le mieux. Après deux breaks de chaque côté, à 2-1 et 3-2 pour ce dernier et à 1-3 et 3-5 pour l'Américain, la fin de set fut des plus animées. Revenu à 4-5, McDonald devait alors s'employer pour sauver six balles de set à ce moment-là, puis quatre autres à 5-6, avant de céder sur la 11eme. Par la suite, les deux joueurs ont été plus souverains au moment de servir et le 107eme mondial profitait d'une des rares occasions de breaker dans la deuxième manche, à 3-3, pour ensuite revenir à un set partout dans cette finale.

Sinner s'installe dans le top 20

Malheureusement pour ce dernier, Sinner a rectifié le tir à Washington. D'entrée, l'Italien s'envolait en prenant la mise en jeu de son adversaire, à 1-0, et n'était pas loin de plier l'affaire à 5-3, mais McDonald sauvait deux balles de match pour rester en vie, puis pour effacer son break de retard dans la foulée. Finalement, alors que le jeu décisif se rapprochait, le 24eme mondial s'en sortait sur sa troisième balle de match et remportait ainsi son premier ATP 500 à 19 ans, devenant au passage le plus jeune vainqueur d'un tel tournoi. Décidément, ce dernier aura été le bourreau des Américains cette semaine, avec Sebastian Korda, Steve Johnson, Jenson Brooksby et donc Mackenzie McDonald qui sont tombés sous ses coups de raquette. Grâce à ce succès, Sinner sera 15eme à l'ATP ce lundi, soit son meilleur classement en carrière.



WASHINGTON (Etats-Unis, ATP 500, dur, 1 725 424, 70 €)

Tenant du titre (en 2019) : Nick Kyrgios (AUS)



Finale

Sinner (ITA, n°5) bat McDonald (USA) : 7-5, 4-6, 7-5



Demi-finales

McDonald (USA) bat Nishikori (JAP) : 6-4, 3-6, 7-5

Sinner (ITA, n°5) bat Brooksby (USA, WC) : 7-6 (2), 6-1



Quarts de finale

Nishikori (JAP) bat Harris (AFS, n°14) : 6-3, 7-5

McDonald (USA) bat Kudla (USA) : 6-3, 6-2

Sinner (ITA, n°5) bat Johnson (USA) : 6-4, 6-2

Brooksby (USA, WC) bat Millman (AUS, n°11) : 6-1, 6-2



Huitièmes de finale

Harris (AFS, n°14) bat Nadal (ESP, WC, n°1) : 6-4, 1-6, 6-4

Nishikori (JAP) bat Norrie (GBR, n°7) : 3-6, 6-3, 6-3

McDonald (USA) bat Ivashka (BLR) : 6-4, 6-4

Kudla (USA) bat Nakashima (USA, WC) : 3-6, 7-6 (3), 6-4



Sinner (ITA, n°5) bat S.Korda (USA, n°12) : 7-6 (3), 7-6 (3)

Johnson (USA) bat Berankis (LIT) : 6-2, 6-1

Millman (AUS, n°11) bat Opelka (USA, n°8) : 6-3, 7-6 (4)

Brooksby (USA, WC) bat Auger-Aliassime (CAN, n°2) : 6-3, 6-4



2eme tour

Nadal (ESP, WC, n°1) bat Sock (USA, WC) : 6-2, 4-6, 7-6 (1)

Harris (AUS, n°14) bat Sandgren (USA) : 6-4, 1-0 abandon

Nishikori (JAP) bat Bublik (KAZ, n°9) : 6-2, 7-5

Norrie (GBR, n°7) bat Giron (USA) : 6-4, 6-3



Ivashka (BLR) bat Dimitrov (BUL, n°4) : 6-2, 7-6 (4)

McDonald (USA) bat Paire (FRA, n°13) : 6-7 (6), 6-4, 6-4

Kudla (USA) bat Fritz (USA, n°10) : 6-4, 6-2

Nakashima (USA, WC) bat Evans (GBR, n°6) : 7-6 (1), 6-0



Sinner (ITA, n°5) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-4

S.Korda (USA, n°12) bat Pospisil (CAN) : 7-5, 6-4

Berankis (LIT) bat Kecmanovic (SER, n°15) : 6-3, 6-2

Johnson (USA) bat De Minaur (AUS, n°3) : 6-7 (5), 6-4, 6-2



Opelka (USA, n°8) bat Galan (COL) : 7-6 (1), 6-3

Millman (AUS, n°11) bat E.Ymer (SUE, Q) : 6-2, 7-6 (8)

Brooksby (USA, WC) bat Tiafoe (USA, n°16) : 7-6 (4), 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°2) bat Seppi (ITA) : 2-6, 6-2, 6-2



1er tour

Nadal (ESP, WC, n°1) - Bye

Sock (USA, WC) bat Nishioka (JAP) : 6-7 (3), 4-0 abandon

Sandgren (USA) bat Duckworth (AUS) : 6-3, 2-6, 6-2

Harris (AFS, n°14) - Bye



Bublik (KAZ, n°9) - Bye

Nishikori (JAP) bat Querrey (USA) : 6-4, 6-3

Giron (USA) bat Marchenko (UKR, Q) : 4-6, 6-4, 7-6 (1)

Norrie (GBR, n°7) - Bye



Dimitrov (BUL, n°4) - Bye

Ivashka (BLR) bat Gerasimov (BLR) : 7-5, 6-4

McDonald (USA) bat Kyrgios (AUS) : 6-4, 6-4

Paire (FRA, n°13) - Bye



Fritz (USA, n°10) - Bye

Kudla (USA) bat F.Lopez (ESP, WC) : 6-3, 6-7 (5), 6-3

Nakashima (USA, WC) bat Popyrin (AUS) : 6-3, 6-3

Evans (GBR, n°6) - Bye



Sinner (ITA, n°5) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Gunneswaran (IND, Q) : 2-6, 6-1, 6-1

Pospisil (CAN) bat Gomez (EQU, Q) : 4-6, 6-3, 6-3

S.Korda (USA, n°12) - Bye



Kecmanovic (SER, n°15) - Bye

Berankis (LIT) bat Krueger (USA, Q) : 7-6 (4), 6-2

Johnson (USA) bat Ramanathan (IND, Q) : 6-3, 7-6 (0)

De Minaur (AUS, n°3) - Bye



Opelka (USA, n°8) - Bye

Galan (COL) bat Paul (USA) : 6-4, 6-3

E.Ymer (SUE, Q) bat Thompson (AUS) : 3-6, 7-5, 6-3

Millman (AUS, n°11) - Bye



Tiafoe (USA, n°16) - Bye

Brooksby (USA, WC) bat Anderson (AFS) : 7-6 (4), 6-3

Seppi (ITA) bat Uchiyama (JAP, Q) : 3-6, 7-5, 6-3

Auger-Aliassime (CAN, n°2) - Bye