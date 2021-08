ATP - Washington : Sinner rejoint Brooksby en demi-finale

Expéditif ! Il s'agit du qualificatif le plus adapté quant au succès de l'Américain Jenson Brooksby face à l'Australien John Millman ce vendredi à Washington. Invité à ce tournoi sur surface dure, le jeune homme de 20 ans a renvoyé son adversaire à ses chères études, ne lui laissant que trois jeux de service (6-1, 6-2). En demi-finale, le 130e joueur mondial du classement ATP devra cependant élever son niveau de jeu contre Jannik Sinner. L'Italien, tête de série numéro 5, s'est pour sa part défait un peu plus tard d'un autre Etats-Unien, Steve Johnson, en deux manches relativement courtes (6-4, 6-2).



WASHINGTON (Etats-Unis, ATP 500, dur, 1 725 424, 70 €)

Tenant du titre (en 2019) : Nick Kyrgios (AUS)



Quarts de finale

Harris (AFS, n°14) - Nishikori (JAP)

McDonald (USA) - Kudla (USA)

Sinner (ITA, n°5) bat Johnson (USA) : 6-4, 6-2

Brooksby (USA, WC) bat Millman (AUS, n°11) : 6-1, 6-2





Huitièmes de finale

Harris (AFS, n°14) bat Nadal (ESP, WC, n°1) : 6-4, 1-6, 6-4

Nishikori (JAP) bat Norrie (GBR, n°7) : 3-6, 6-3, 6-3

McDonald (USA) bat Ivashka (BLR) : 6-4, 6-4

Kudla (USA) bat Nakashima (USA, WC) : 3-6, 7-6 (3), 6-4



Sinner (ITA, n°5) bat S.Korda (USA, n°12) : 7-6 (3), 7-6 (3)

Johnson (USA) bat Berankis (LIT) : 6-2, 6-1

Millman (AUS, n°11) bat Opelka (USA, n°8) : 6-3, 7-6 (4)

Brooksby (USA, WC) bat Auger-Aliassime (CAN, n°2) : 6-3, 6-4





2eme tour

Nadal (ESP, WC, n°1) bat Sock (USA, WC) : 6-2, 4-6, 7-6 (1)

Harris (AUS, n°14) bat Sandgren (USA) : 6-4, 1-0 abandon

Nishikori (JAP) bat Bublik (KAZ, n°9) : 6-2, 7-5

Norrie (GBR, n°7) bat Giron (USA) : 6-4, 6-3



Ivashka (BLR) bat Dimitrov (BUL, n°4) : 6-2, 7-6 (4)

McDonald (USA) bat Paire (FRA, n°13) : 6-7 (6), 6-4, 6-4

Kudla (USA) bat Fritz (USA, n°10) : 6-4, 6-2

Nakashima (USA, WC) bat Evans (GBR, n°6) : 7-6 (1), 6-0



Sinner (ITA, n°5) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-4

S.Korda (USA, n°12) bat Pospisil (CAN) : 7-5, 6-4

Berankis (LIT) bat Kecmanovic (SER, n°15) : 6-3, 6-2

Johnson (USA) bat De Minaur (AUS, n°3) : 6-7 (5), 6-4, 6-2



Opelka (USA, n°8) bat Galan (COL) : 7-6 (1), 6-3

Millman (AUS, n°11) bat E.Ymer (SUE, Q) : 6-2, 7-6 (8)

Brooksby (USA, WC) bat Tiafoe (USA, n°16) : 7-6 (4), 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°2) bat Seppi (ITA) : 2-6, 6-2, 6-2





1er tour

Nadal (ESP, WC, n°1) - Bye

Sock (USA, WC) bat Nishioka (JAP) : 6-7 (3), 4-0 abandon

Sandgren (USA) bat Duckworth (AUS) : 6-3, 2-6, 6-2

Harris (AFS, n°14) - Bye



Bublik (KAZ, n°9) - Bye

Nishikori (JAP) bat Querrey (USA) : 6-4, 6-3

Giron (USA) bat Marchenko (UKR, Q) : 4-6, 6-4, 7-6 (1)

Norrie (GBR, n°7) - Bye



Dimitrov (BUL, n°4) - Bye

Ivashka (BLR) bat Gerasimov (BLR) : 7-5, 6-4

McDonald (USA) bat Kyrgios (AUS) : 6-4, 6-4

Paire (FRA, n°13) - Bye



Fritz (USA, n°10) - Bye

Kudla (USA) bat F.Lopez (ESP, WC) : 6-3, 6-7 (5), 6-3

Nakashima (USA, WC) bat Popyrin (AUS) : 6-3, 6-3

Evans (GBR, n°6) - Bye



Sinner (ITA, n°5) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Gunneswaran (IND, Q) : 2-6, 6-1, 6-1

Pospisil (CAN) bat Gomez (EQU, Q) : 4-6, 6-3, 6-3

S.Korda (USA, n°12) - Bye



Kecmanovic (SER, n°15) - Bye

Berankis (LIT) bat Krueger (USA, Q) : 7-6 (4), 6-2

Johnson (USA) bat Ramanathan (IND, Q) : 6-3, 7-6 (0)

De Minaur (AUS, n°3) - Bye



Opelka (USA, n°8) - Bye

Galan (COL) bat Paul (USA) : 6-4, 6-3

E.Ymer (SUE, Q) bat Thompson (AUS) : 3-6, 7-5, 6-3

Millman (AUS, n°11) - Bye



Tiafoe (USA, n°16) - Bye

Brooksby (USA, WC) bat Anderson (AFS) : 7-6 (4), 6-3

Seppi (ITA) bat Uchiyama (JAP, Q) : 3-6, 7-5, 6-3

Auger-Aliassime (CAN, n°2) - Bye