ATP - Washington : Sinner met fin au beau parcours de Brooksby

✅ First ATP 500 final

✅ First 🇮🇹 to reach the final in DC@janniksin wins 7-6(2), 6-1 against fellow #NextGenATP Brooksby.#CitiOpen pic.twitter.com/lb883Ylg3M

— ATP Tour (@atptour) August 7, 2021

WASHINGTON (Etats-Unis, ATP 500, dur, 1 725 424, 70 €)

Tenant du titre (en 2019) : Nick Kyrgios (AUS)

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale



2eme tour

Paire (FRA, n°13)

1er tour

Paire (FRA, n°13)

Vainqueur à Melbourne et battu à Miami, Jannik Sinner va disputer sa troisième finale de la saison (la quatrième de sa carrière) ce dimanche dans l'ATP 500 de Washington. Le joueur italien de bientôt 20 ans, 24eme mondial, a mis fin au beau parcours de Jenson Brooksby (20 ans, 130eme) en demi-finale dans la capitale américaine. Il s'est imposé 7-6, 6-1 en 1h31.Il a finalement remporté ce set 7-2 au tie-break, avant de dérouler dans le deuxième en breakant à 2-1 et 4-1, et en ne perdant que cinq points sur sa mise en jeu. En finale, Jannik Sinner sera opposé à Kei Nishikori ou Mackenzie McDonald, des adversaires qu'il n'a encore jamais rencontrés.Nishikori (JAP) - McDonald (USA)bat Brooksby (USA, WC) : 7-6 (2), 6-1bat Harris (AFS, n°14) : 6-3, 7-5bat Kudla (USA) : 6-3, 6-2bat Johnson (USA) : 6-4, 6-2bat Millman (AUS, n°11) : 6-1, 6-2bat Nadal (ESP, WC, n°1) : 6-4, 1-6, 6-4bat Norrie (GBR, n°7) : 3-6, 6-3, 6-3bat Ivashka (BLR) : 6-4, 6-4bat Nakashima (USA, WC) : 3-6, 7-6 (3), 6-4bat S.Korda (USA, n°12) : 7-6 (3), 7-6 (3)bat Berankis (LIT) : 6-2, 6-1bat Opelka (USA, n°8) : 6-3, 7-6 (4)bat Auger-Aliassime (CAN, n°2) : 6-3, 6-4bat Sock (USA, WC) : 6-2, 4-6, 7-6 (1)bat Sandgren (USA) : 6-4, 1-0 abandonbat Bublik (KAZ, n°9) : 6-2, 7-5bat Giron (USA) : 6-4, 6-3bat Dimitrov (BUL, n°4) : 6-2, 7-6 (4)bat: 6-7 (6), 6-4, 6-4bat Fritz (USA, n°10) : 6-4, 6-2bat Evans (GBR, n°6) : 7-6 (1), 6-0bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-4bat Pospisil (CAN) : 7-5, 6-4bat Kecmanovic (SER, n°15) : 6-3, 6-2bat De Minaur (AUS, n°3) : 6-7 (5), 6-4, 6-2bat Galan (COL) : 7-6 (1), 6-3bat E.Ymer (SUE, Q) : 6-2, 7-6 (8)bat Tiafoe (USA, n°16) : 7-6 (4), 7-5bat Seppi (ITA) : 2-6, 6-2, 6-2- Byebat Nishioka (JAP) : 6-7 (3), 4-0 abandonbat Duckworth (AUS) : 6-3, 2-6, 6-2- Bye- Byebat Querrey (USA) : 6-4, 6-3bat Marchenko (UKR, Q) : 4-6, 6-4, 7-6 (1)- Bye- Byebat Gerasimov (BLR) : 7-5, 6-4bat Kyrgios (AUS) : 6-4, 6-4- Bye- Byebat F.Lopez (ESP, WC) : 6-3, 6-7 (5), 6-3bat Popyrin (AUS) : 6-3, 6-3- Bye- Byebat Gunneswaran (IND, Q) : 2-6, 6-1, 6-1bat Gomez (EQU, Q) : 4-6, 6-3, 6-3- Bye- Byebat Krueger (USA, Q) : 7-6 (4), 6-2bat Ramanathan (IND, Q) : 6-3, 7-6 (0)- Bye- Byebat Paul (USA) : 6-4, 6-3bat Thompson (AUS) : 3-6, 7-5, 6-3- Bye- Byebat Anderson (AFS) : 7-6 (4), 6-3bat Uchiyama (JAP, Q) : 3-6, 7-5, 6-3- Bye