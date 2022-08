ATP - Washington : Rublev domine Draper pour débuter

On 🔥!@AndreyRublev97 takes out Jack Draper 6-4 6-2 to advance to the third round in Washington!@CitiOpen | #CitiOpen pic.twitter.com/qemQrHYVTt

Rublev n’a quasiment jamais tremblé

Andrey Rublev n’a pas manqué son premier match sur dur. Le Russe, tête de série numéro 1 à Washington, s’est aisément qualifié pour les huitièmes de finale avec une victoire en deux manches sur Jack Draper. Le numéro 8 mondial a eu l’opportunité de prendre l’avantage dès le troisième jeu mais la réussite l’a fui à l’occasion des deux balles de break qu’il a su se procurer. Il en a été de même quatre jeux plus tard mais la résistance du Britannique a trouvé sa limite. En effet, à force d’insister, Andrey Rublev a trouvé la faille et, au bout d’un total de sept balles de break, a su prendre la main afin de servir pour le gain de la première manche. Ce qui a été fait à la première occasion. Un avantage que la tête de série numéro 1 du tournoi a mis moins de temps à confirmer à l’entame du deuxième set.En effet, Andrey Rublev n’a eu besoin que deux balles de break dans le troisième jeu pour mettre son adversaire en difficulté. A l’orgueil, Jack Draper a haussé le ton et a pu obtenir ses deux premières… et seules balles de débreak du match. Toutefois, le 81eme joueur mondial a vu son adversaire immédiatement serrer le jeu et continuer sa marche en avant. Une fin de match qui s’est accélérée quand Andrey Rublev a pris de manière plus autoritaire le service du Britannique afin de mener cinq jeux à deux. La première balle de match a été amplement suffisante pour le Russe, qui s’impose (6-4, 6-2 en 1h24’) et affrontera pour une place en quarts de finale soit la tête de série numéro 13 Maxime Cressy, soit Jack Sock. Ce dernier a validé son billet pour le deuxième tour ce mardi en venant à bout de David Goffin en deux manches accrochées (7-6, 6-4 en 1h54’).