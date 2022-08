ATP - Washington : Paire s'arrête au deuxième tour

Rune-ing into the third round 🏃🏻‍♂️

🇩🇰 @holgerrune2003 cruises past Paire in just 77 minutes!#CitiOpen pic.twitter.com/3Avh3L29IQ



— Citi Open (@CitiOpen) August 3, 2022

Paire s’est battu jusqu’au bout

Le parcours de Benoît Paire à Washington s’achève dès le deuxième tour. Après avoir signé son premier succès en un peu plus de deux mois face à Peter Gojowczyk pour son entrée en lice, l’Avignonnais n’a rien pu faire face à Holger Rune, tête de série numéro 9 dans la capitale américaine. Pourtant, le 112eme mondial a tenu tête au Danois en remportant son premier jeu de service mais également en posant quelques soucis à son adversaire sur ses deux premiers engagements. Toutefois, Benoît Paire a vu Holger Rune se détacher au tableau d’affichage dès sa première balle de break. A l’orgueil, le Tricolore a eu une opportunité de recoller dans la foulée mais la réussite n’a pas été au rendez-vous. A partir de là, les deux joueurs n’ont pas connu de soucis au service et c’est sur un jeu blanc que le 28eme joueur mondial a remporté le premier set.La deuxième manche a démarré comme la première, avec Benoît Paire qui a su poser des problèmes à son adversaire. Toutefois, comme plus tôt lors de cette rencontre, l’Avignonnais n’a pas su saisir sa chance quand il a eu une balle de break d’entrée. Un échec qui n’aura pas été sans conséquences car, dans la foulée, Holger Rune a conclu victorieusement un jeu accroché afin de prendre le service de son adversaire et faire la course en tête. Un ascendant que la tête de série numéro 9 du tournoi n’a pas manqué de consolider afin de mener cinq jeux à deux puis de servir pour le gain du match. Toutefois, le Danois a vacillé quelques instants, concédant deux balles de débreak qu’il a su écarter, puis a connu bien des difficultés à conclure. Accrocheur, Benoît Paire a sauvé quatre balles de match avant de s’incliner à la cinquième (6-3, 6-2 en 1h17’). Jeffrey John Wolf ou Denis Shapovalov, tête de série numéro 9, sera le prochain adversaire d’Holger Rune.