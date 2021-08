Après sa désillusion lors des Jeux d'été 2020 à Tokyo, Kei Nishikori est visiblement déjà passé à autre chose. Engagé à Washington, le Japonais a tranquillement dominé cette nuit Sam Querrey en deux sets (6-4, 6-3) et 1h26 de jeu. Pour cela, l'actuel 67eme au classement ATP n'a pas dû trop s'employer. Avec un break dans la première manche, à 4-4, puis deux ensuite, à 3-3 et 5-3, et seulement une mise en jeu mouvementée à conserver, Nishikori a tranquillement débuté son tournoi. Désormais, l'intéressé espère poursuivre sur sa lancée et se refaire une santé lors de la saison sur dur. En revanche, ça ne passe pas pour Yoshihito Nishioka. Opposé à Jack Sock, le Japonais a été contraint à l'abandon (6-7, 4-0, abandon), alors qu'il avait remporté le premier set. Du coup, c'est bien l'Américain qui se qualifie et sera donc le premier adversaire de Rafael Nadal depuis son élimination début juin en demi-finale à Roland-Garros. Enfin, Kevin Anderson a été surpris d'entrée par Jenson Brooksby (7-6, 6-3) et quitte donc plus rapidement que prévu le tournoi.

Berankis, Galan et Seppi premiers qualifiés

Avant cela, Ricardas Berankis, Daniel Galan et Andreas Seppi furent les premiers qualifiés du tournoi ATP 500, qui a débuté ce lundi dans la capitale américaine et donne du même coup le coup d'envoi officiel de la préparation de l'US Open (30 août au 12 septembre). Le Lituanien comme le Colombien, de retour des Jeux d'été 2020 à Tokyo, l'ont emporté en deux sets, respectivement face au qualifié américain Mitchell Krueger (174eme), qui a néanmoins offert une belle résistance au 86eme mondial dans le premier set (7-6, 6-2), et à un autre Américain Tommy Paul (6-4, 6-3), pourtant bien mieux classé que lui (Paul est 55eme, quand Galan occupe la 113eme place mondiale). Andreas Seppi, de son côté, a souffert contre un autre joueur issu des qualifications Yasutaka Uchiyama. Le vétéran italien de 37 ans a même perdu la première manche contre le Japonais avant de renverser son adversaire (3-6, 7-5, 6-3), 123eme au classement.



WASHINGTON (Etats-Unis, ATP 500, dur, 1 725 424, 70 €)

Tenant du titre (en 2019) : Nick Kyrgios (AUS)



1er tour

Nadal (ESP, WC, n°1) - Bye

Sock (USA, WC) bat Nishioka (JAP) : 6-7 (3), 4-0 abandon

Sandgren (USA) - Duckworth (AUS)

Harris (AUS, n°14) - Bye



Bublik (KAZ, n°9) - Bye

Nishikori (JAP) bat Querrey (USA) : 6-4, 6-3

Giron (USA) bat Marchenko (UKR, Q) : 4-6, 6-4, 7-6 (1)

Norrie (GBR, n°7) - Bye



Dimitrov (BUL, n°4) - Bye

Ivashka (BLR) bat Gerasimov (BLR) : 7-5, 6-4

McDonald (USA) - Kyrgios (AUS)

Paire (FRA, n°13) - Bye



Fritz (USA, n°10) - Bye

Kudla (USA) - F.Lopez (ESP, WC)

Nakashima (USA, WC) - Popyrin (AUS)

Evans (GBR, n°6) - Bye



Sinner (ITA, n°5) - Bye

Gunneswaran (IND, Q) - Ruusuvuori (FIN)

Pospisil (CAN) bat Gomez (EQU, Q) : 4-6, 6-3, 6-3

S.Korda (USA, n°12) - Bye



Kecmanovic (SER, n°15) - Bye

Berankis (LIT) bat Krueger (USA, Q) : 7-6 (4), 6-2

Johnson (USA) - Ramanathan (IND, Q)

De Minaur (AUS, n°3) - Bye



Opelka (USA, n°8) - Bye

Galan (COL) bat Paul (USA) : 6-4, 6-3

E.Ymer (SUE, Q) - Thompson (AUS)

Millman (AUS, n°11) - Bye



Tiafoe (USA, n°16) - Bye

Brooksby (USA, WC) bat Anderson (AFS) : 7-6 (4), 6-3

Seppi (ITA) bat Uchiyama (JAP, Q) : 3-6, 7-5, 6-3

Auger-Aliassime (CAN, n°2) - Bye



Avec G.M.