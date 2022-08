ATP - Washington : Mannarino stoppé par Dimitrov avant les huitièmes

Adrian Mannarino n'ira pas plus loin. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Français, 67eme joueur mondial, a été éliminé au deuxième tour du tournoi ATP 500 de Washington aux Etats-Unis sur dur, par le Bulgare Grigor Dimitrov, 19eme joueur mondial et tête de série n°5, en trois manches (6-1, 3-6, 7-5) et 2h04 de jeu. Dans la première manche, après une première balle sauvée d'entrée, le Français a ensuite perdu ses deux premiers services, pour se retrouver assez rapidement mené 5-0. Fort de ce double avantage en poche, le Bulgare est ensuite allé conclure pour empocher cette première manche, à sa première opportunité (6-1). Dans la deuxième manche, les deux joueurs ont fait jeu égal pendant les sept premiers jeux. A 3-4, c'est finalement Grigor Dimitrov qui a donc craqué, au pire des moments, en cédant son service. Dans la foulée, le Tricolore n'a ensuite eu plus qu'à conclure, à sa première possibilité, pour égaliser à une manche partout (6-3). Enfin, dans la troisième et dernière manche, à 1-1, le mieux classé des deux a alors de nouveau été breaké le premier. Avant de refaire son retard pour égaliser à 4-4. A 5-5, Adrian Mannarino s'est alors procuré une nouvelle balle de break, mais sans parvenir à ses fins. Une occasion ratée qui coûte cher, puisque, dans la foulée, il a cédé un ultime service, blanc, pour offrir cette rencontre à son adversaire du jour (7-5).

Shapovalov et Paul également sortis

C'est également terminé pour le Canadien Denis Shapovalov, 22eme joueur mondial et tête de série n°6, sorti par l'Américain Jeffrey John Wolf, 99eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en trois manches (6-2, 6-7 (5), 6-3) et 2h19 de jeu et pour l'Américain Tommy Paul, 34eme joueur mondial et tête de série n°14, éliminé par l'Australien Nick Kyrgios, 63eme joueur mondial, en deux sets (6-3, 6-4) et 1h27 de jeu. Qualification, en revanche, pour l'Américain Reilly Opelka, 17eme joueur mondial et tête de série n°4, contre son compatriote Denis Kudla, 82eme joueur mondial, en trois manches (6-7 (6), 6-4, 6-4) et 2h07 de jeu, pour l'Américain Frances Tiafoe, 27eme joueur mondial et tête de série n°10, face à son compatriote Christopher Eubanks, 156eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en deux sets (6-3, 7-6 (2)) et 1h24 de jeu, et pour l'Américain Maxime Cressy, 32eme joueur mondial et tête de série n°13, contre son compatriote Jack Sock, 105eme joueur mondial, en trois manches (4-6, 6-4, 6-0) et 2h00 de jeu.