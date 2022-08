ATP - Washington : Le tableau et les résultats

WASHINGTON (Etats-Unis, ATP 500, dur, 2 061 626 €)

Tenant du titre : Jannik Sinner (ITA)



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Kozlov (USA, WC) - Draper (GBR)

Goffin (BEL) - Sock (USA)

Cressy (USA, n°13) - Bye



Rune (DAN, n°9) - Bye

Gojowczyk (ALL) - Paire (FRA)

Wolf (USA, WC) bat Daniel (JAP, Q) : 6-2, 6-3

Shapovalov (CAN, n°6) - Bye



Fritz (USA, n°3) - Bye

Wu (TAI, Q) - Popyrin (AUS)

Edmund (GBR, PR) bat Watanuki (JAP, Q) : 6-4, 7-6 (8)

Evans (GBR, n°16) - Bye



De Minaur (AUS, n°11) - Bye

Nishioka (JAP) - Brooksby (USA)

Koepfer (ALL, Q) bat Kwon (CdS) : 3-6, 6-3, 6-4

Khachanov (RUS, n°7) - Bye



Van de Zandschulp (PBS, n°8) - Bye

Gojo (CRO, Q) bat Duckworth (AUS) : 4-6, 7-6 (4), 6-2

Bonzi (FRA) - Eubanks (USA, WC)

Tiafoe (USA, n°10) - Bye



Paul (USA, n°14) - Bye

Kyrgios (AUS) - Giron (USA)

Kudla (USA) bat Mmoh (USA, Q) : 1-6, 6-3, 6-4

Opelka (USA, n°4) - Bye



Dimitrov (BUL, n°5) - Bye

Mannarino (FRA) - Klahn (USA, WC)

Korda (USA) - Ivashka (BIE)

Baez (ARG, n°12) - Bye



Karatsev (RUS, n°15) - Bye

Murray (GBR) - M.Ymer (SUE)

McDonald (USA) - Ruusuvuori (FIN)

Hurkacz (POL, n°2) - Bye