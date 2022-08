ATP - Washington : Kyrgios réussit son entrée en lice

Nick Kyrgios réussit son retour à la compétition. Pour son premier match depuis sa finale perdue à Wimbledon, dans la nuit de mardi à mercredi, l'Australien, 63eme joueur mondial, s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi ATP 500 de Washington aux Etats-Unis, sur dur, après sa victoire contre l'Américain Marcos Giron, 53eme joueur mondial, en deux manches (6-3, 6-2) et 1h00 de jeu. Dans la première manche, c'est pourtant l'Américain qui s'est procuré une balle de break le premier, à 1-1, mais sans parvenir à la concrétiser. Finalement, Marcos Giron a craqué au pire des moments. A 4-3, malgré une première balle de break sauvée, le mieux classé des deux a fini par céder son service. Dans la foulée, Nick Kyrgios ne s'est pas fait prier pour conclure sur un ultime jeu blanc (6-3).

Deux jeux blancs pour conclure

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, le 53eme joueur mondial a été breaké d'entrée, avant de sauver deux balles de double-break à 3-1. Finalement, à nouveau au pire des moments, l'Américain a donc de nouveau craqué, soit à 4-2, cédant son ultime service, pour laisser son adversaire du jour conclure dans la foulée. Le moins bien classé des deux a terminé ce match avec deux jeux blancs (6-2). Qualifications également, mais cette fois pour les huitièmes de finale, du Russe Karen Khachanov, 24eme joueur mondial et tête de série n°7, contre l'Allemand Dominik Koepfer, 145eme joueur mondial et issu des qualifications, en trois sets (6-7 (3), 7-5, 6-4) et 2h46 de jeu, et du Néerlandais Botic van de Zandschulp, 26eme joueur mondial et tête de série n°8, face au Croate Borna Gojo, 198eme joueur mondial et issu des qualifications, en trois manches (7-6 (6), 6-7 (5), 6-4) et 3h09 de jeu.