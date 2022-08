ATP - Washington : Bonzi stoppé d'entrée par Eubanks

Si Benoît Paire et Adrian Mannarino ont passé le premier tour, Benjamin Bonzi reste à quai. Pour son entrée en lice dans le tournoi ATP de Washington, le 51eme joueur mondial a chuté face à Christopher Eubanks, bénéficiaire d’une invitation. Un match que le Français a su bien démarrer, faisant très tôt le break afin de mener quatre jeux à un. Toutefois, alors qu’il n’avait jusqu’alors pas su mettre en difficulté son adversaire, l’Américain a saisi sa chance pour effacer ce jeu de service de retard mais sans parvenir à confirmer. En effet, dans la foulée à l’issue d’un jeu accroché, Benjamin Bonzi a su reprendre l’avantage puis conclure le premier set sur son service. La deuxième manche a connu un déroulement bien différent car, très longtemps, aucun des deux joueurs n’a laissé la moindre aspérité pouvait être exploitée par l’autre.

Bonzi a eu une balle de match

Toutefois, après set jeux souvent facilement gagnés par le serveur, Christopher Eubanks a su mettre en difficulté Benjamin Bonzi et ce dernier a cédé son service. Ecartant alors une balle de débreak, le 156eme joueur mondial a relancé le match en égalisant à un set partout. La troisième manche a été sur le même modèle que la première et il a fallu attendre le dixième jeu pour voir Benjamin Bonzi obtenir une première balle de break, qui était alors une balle de match. Mais le Français n’a pas su la convertir et s’en est très vite mordu les doigts. En effet, dès le jeu suivant, Christopher Eubanks a mis plus de pression sur son adversaire et a pu le breaker. Servant immédiatement pour le gain du match, l’Américain est parvenu à ses fins à la deuxième occasion (3-6, 6-3, 7-5 en 1h53’). Un succès qui lui permet de rejoindre au deuxième tour son compatriote Frances Tiafoe, tête de série numéro 10 et exempté du premier tour.