ATP - Washington : Berankis, Galan et Seppi premiers qualifiés

WASHINGTON (Etats-Unis, ATP 500, dur, 1 725 424, 70 €)

Tenant du titre (en 2019) : Nick Kyrgios (AUS)

Paire (FRA, n°13)

, qui a débuté lundi dans la capitale des Etats-Unis et donné du même coup le coup d'envoi officiel de la préparation de l'US Open (30 août au 12 septembre). Le Lituanien comme le Colombien, de retour des Jeux de Tokyo, l'ont emporté en deux sets, respectivement face au qualifié américain Krueger (174eme), qui a néanmoins offert une belle résistance au 86eme mondial dans le premier set (7-6, 6-2), et à un autre Américain Tommy Paul (6-4, 6-3), pourtant bien mieux classé que lui (Paul est 55eme, quand Galan occupe la 113eme place mondiale). Andreas Seppi, de son côté, a souffert contre un autre joueur issu des qualifications Yasutaka Uchiyama. Le vétéran italien de 37 ans a même perdu la première manche contre le Japonais avant de renverser son adversaire (3-6, 7-5, 6-3), 123eme au classement.- ByeSock (USA, WC) - Nishioka (JAP)Sandgren (USA) - Duckworth (AUS)- Bye- ByeNishikori (JAP) - Querrey (SAM)Giron (USA) - Marchenko (UKR, Q)- Bye- ByeGerasimov (BLR) - Ivashka (BLR)McDonald (USA) - Kyrgios (AUS)- Bye- ByeKudla (USA) - F.Lopez (ESP, WC)Nakashima (USA, WC) - Popyrin (AUS)- Bye- ByeGunneswaran (IND, Q) - Ruusuvuori (FIN)Gomez (EQU, Q) - Pospisil (CAN)- Bye- Byebat Krueger (USA, Q) : 7-6 (4), 6-2Johnson (USA) - Ramanathan (IND, Q)- Bye- Byebat Paul (USA) : 6-4, 6-3E.Ymer (SUE, Q) - Thompson (AUS)- Bye- ByeAnderson (AFS) - Brooksby (USA, WC)bat Uchiyama (JAP, Q) : 3-6, 7-5, 6-3- Bye