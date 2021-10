ATP - Vienne : Zverev stoppe Alcaraz et rejoint la finale

Alexander Zverev a fait respecter son statut. Ce samedi, l'Allemand, 4eme joueur mondial et tête de série n°2, s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 500 de Vienne en Autriche, en prenant le meilleur sur Carlos Alcaraz, 42eme joueur mondial, en deux manches (6-3, 6-3) et 1h09 de jeu. Dans la première manche, les deux joueurs ont fait jeu égal pendant les six premiers jeux. A ce moment-là, l'Espagnol a fini par craquer, perdant alors ses deux derniers services, malgré une balle sauvée, et les trois derniers jeux, pour offrir ce premier set à son adversaire d'un jour (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, Carlos Alcaraz a été breaké une fois, à 3-2. A 5-3, au moment où son adversaire servait alors pour le gain du match, le 42eme joueur mondial a eu un petit sursaut d'orgueil, se procurant sa première et dernière balle de break. Mais sans parvenir à la convertir et, sur ce même jeu, l'Allemand a fini par avoir le dernier mot, à sa deuxième opportunité (6-3). En finale, la 27eme de sa carrière sur le circuit ATP, la cinquième en 2021, Alexander Zverev affrontera l'Américain Frances Tiafoe, 49eme joueur mondial et issu des qualifications, ou l'Italien Jannik Sinner, 11eme joueur mondial et tête de série n°7. Pour espérer ensuite soulever son 18eme trophée, le cinquième cette année.



VIENNE (Autriche, ATP 500, dur indoor, 1 974 510€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Demi-finales

Tiafoe (USA, Q) - Sinner (ITA, n°7)

A.Zverev (ALL, n°2) bat Alcaraz (ESP) : 6-3, 6-3



Quarts de finale

Tiafoe (USA, Q) bat Schwartzman (ARG, n°8) : 6-4, 7-6 (6)

Sinner (ITA, n°7) bat Ruud (NOR, n°4) : 7-5, 6-1

Alcaraz (ESP) bat Berrettini (ITA, n°3) : 6-1, 6-7 (2), 7-6 (5)

A.Zverev (ALL, n°2) bat Auger-Aliassime (CAN, n°6) : 6-4, 3-6, 6-3



Huitièmes de finale

Tiafoe (USA, Q) bat Tsitsipas (GRE, n°1) : 3-6, 6-3, 6-4

Schwartzman (ARG, n°8) bat Monfils (FRA) : 7-6 (5), 4-6, 6-2

Ruud (NOR, n°4) bat Sonego (ITA) : 7-5, 4-6, 6-4

Sinner (ITA, n°7) bat Novak (AUT, WC) : 6-4, 6-2



Alcaraz (ESP) bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 6-4

Berrettini (ITA, n°3) bat Basilashvili (GEO) : 6-7 (5), 6-2, 6-3

Auger-Aliassime (CAN, n°6) bat Norrie (GBR) : 2-6, 7-6 (6), 6-4

A.Zverev (ALL, n°2) bat De Minaur (AUS) : 6-2, 3-6, 6-2



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Dimitrov (BUL) : 7-6 (6), 6-4

Tiafoe (USA, Q) bat Lajovic (SER) : 6-4, 6-4

Monfils (FRA) bat Musetti (ITA, WC) : 7-6 (2), 6-4

Schwartzman (ARG, n°8) bat Fognini (ITA) : 6-2, 7-5



Ruud (NOR, n°4) bat Harris (AFS) : 7-5, 7-6 (2)

Sonego (ITA) bat Koepfer (ALL, LL) : 6-4, 6-3

Novak (AUT, WC) bat Mager (ITA, Q) : 7-6 (4), 7-6 (4)

Sinner (ITA, n°7) bat Opelka (USA) : 6-4, 6-2



Murray (GBR, WC) bat Hurkacz (POL, n°5) : 6-4, 6-7 (6), 6-3

Alcaraz (ESP) bat Evans (GBR) : 6-4, 6-3

Basilashvili (GEO) bat Carreño Busta (ESP) : 7-5, 4-6, 6-3

Berrettini (ITA, n°3) bat Popyrin (AUS, Q) : 7-6 (3), 6-3



Auger-Aliassime (CAN, n°6) bat Berankis (LIT) : 6-3, 6-2

Norrie (GBR) bat Fucsovics (HUN) : 7-6 (4), 6-1

De Minaur (AUS) bat Anderson (AFS, Q) : 6-3, 7-6 (3)

A.Zverev (ALL, n°2) bat Krajinovic (SER) : 6-2, 7-5