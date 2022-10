ATP - Vienne : Tstsipas déroule

Finaliste malheureux ce dimanche au tournoi de Stockholm, battu par le Danois Holger Rune, Stefanos Tstsipas a disposé de trois jours de repos avant d'effectuer son entrée en lice ce mercredi à Vienne. A l'occasion de ces débuts attendus de la part du numéro 5 mondial, le démarrage s'est avéré poussif. Breaké par Dennis Novak puis poussé au jeu décisif, le Grec a finalement dompté la fougue de l'Autrichien assez aisément (7-2), 155eme du classement ATP mais sans cesse poussé par l'appui indéfectible du public viennois.Une fois la machine lancée, elle a écrasé Dennis Novak, impuissant dans le second set. Alors que la première manche a duré une heure, la seconde a été bien plus expéditive en une demi-heure de moins (7-6 (2), 6-2). Le lauréat des tournois de Monte-Carlo et Majorque cette année a élevé le curseur et n'a commis qu'une seule faute directe durant ce deuxième acte. Il a également démontré l'étendue de sa panoplie de joueur complet en allant chercher des points en retour, au filet ainsi qu'en enchaînant les coups gagnants.Au second tour, Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 2 à Vienne, affrontera le Croate Borna Coric, vainqueur de son côté au premier tour du Français issu des qualifications, Quentin Halys.