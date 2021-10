Casper Ruud a fini par avoir le dernier mot. Ce mardi, le Norvégien, 8eme joueur mondial et tête de série n°4, a validé son ticket pour le deuxième tour du tournoi ATP 500 de Vienne en Autriche, aux dépens du Sud-Africain Lloyd Harris, 31eme joueur mondial, en deux manches (7-5, 7-6 (2)) et 1h47 de jeu. Dans la première manche, aucun des deux joueurs ne s'est alors livré jusqu'au tout dernier jeu. A ce moment-là, c'est alors le Sud-Africain qui a craqué, perdant ainsi son service, synonyme alors de gain du premier set pour son adversaire d'un jour (7-5). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, rebelote. Cette fois, aucun break n'est alors intervenu et c'est tout naturellement que les deux hommes sont donc allés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif largement survolé par Casper Ruud, qui n'a eu besoin que d'une balle de match pour parvenir à ses fins (7-6 (2)).

Auger-Aliassime également au deuxième tour

Felix Auger-Aliassime n'a pas eu à forcer. Ce mardi, le Canadien, 12eme joueur mondial et tête de série n°6, s'est aisément qualifié pour le deuxième tour du tournoi ATP 500 de Vienne en Autriche, sur dur indoor, contre le Lituanien Ricardas Berankis, 99eme joueur mondial, en deux sets (6-3, 6-2) et 1h35 de jeu. Dans la première manche, à 1-1, c'est pourtant le Lituanien qui s'est alors procuré une première balle de break, avant de perdre son service dans la foulée, malgré une première balle sauvée. Avec cet avantage en poche, le Canadien a bien failli en ajouter un deuxième, au meilleur des moments, soit à 5-2, ce qui lui aurait permis de remporter ce premier set. Mais ce n'était que partie remise, puisque Felix Auger-Aliassime est finalement parvenu à ses fins, sur son propre service (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, c'est le mieux classé des deux qui a alors perdu le premier son service, avant de débreaker dans la foulée, puis ensuite de parfaitement se reprendre, en déroulant et en s'adjugeant les derniers jeux de cette rencontre, dont le dernier blanc (6-2).



VIENNE (Autriche, ATP 500, dur indoor, 1 974 510€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Dimitrov (BUL)

Lajovic (SER) - Tiafoe (USA, Q)

Monfils (FRA) - Musetti (ITA, WC)

Fognini (ITA) - Schwartzman (ARG, n°8)



Ruud (NOR, n°4) - Harris (AFS)

Sonego (ITA) - Garin (CHI)

Novak (AUT, WC) - Mager (ITA, Q)

Opelka (USA) - Sinner (ITA, n°7)



Murray (GBR, WC) bat Hurkacz (POL, n°5) : 6-4, 6-7 (6), 6-3

Alcaraz (ESP) bat Evans (GBR) : 6-4, 6-3

Basilashvili (GEO) bat Carreño Busta (ESP) : 7-5, 4-6, 6-3

Berrettini (ITA, n°3) bat Popyrin (AUS, Q) : 7-6 (3), 6-3



Auger-Aliassime (CAN, n°6) bat Berankis (LIT) : 6-3, 6-2

Norrie (GBR) - Fucsovics (HUN)

De Minaur (AUS) bat Anderson (AFS, Q) : 6-3, 7-6 (3)

Krajinovic (SER) - A.Zverev (ALL, n°2)