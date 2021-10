ATP - Vienne : Ruud affrontera Sonego en huitièmes de finale

Lorenzo Sonego est bien entré dans le tournoi ATP de Vienne. Alors qu’il devait initialement affronter Cristian Garin, l’Italien a finalement défié l’Allemand Dominik Koepfer. Ce dernier a été repêché après le forfait du Chilien en raison d’une blessure à l’épaule droite. Avec avoir manqué une occasion de prendre le service de son adversaire dans le sixième jeu, le 23eme mondial a fait la différence au tout dernier moment pour remporter le premier set. Il a ensuite suffi d’un seul break dans le quatrième jeu pour permettre à Lorenzo Sonego de faire la différence (6-4, 6-3 en 1h19’) et rejoindre Casper Ruud, tête de série numéro 4, en huitièmes de finale.



VIENNE (Autriche, ATP 500, dur indoor, 1 974 510€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



2eme tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Tiafoe (USA, Q)

Monfils (FRA) ou Musetti (ITA, WC) - Fognini (ITA) ou Schwartzman (ARG, n°8)

Ruud (NOR, n°4) - Sonego (ITA)

Novak (AUT, WC) ou Mager (ITA, Q) - Opelka (USA) ou Sinner (ITA, n°7)



Murray (GBR, WC) - Alcaraz (ESP)

Basilashvili (GEO) - Berrettini (ITA, n°3)

Auger-Aliassime (CAN, n°6) - Norrie (GBR)

De Minaur (AUS) - A.Zverev (ALL, n°2)



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Dimitrov (BUL) : 7-6 (6), 6-4

Tiafoe (USA, Q) bat Lajovic (SER) : 6-4, 6-4

Monfils (FRA) - Musetti (ITA, WC)

Fognini (ITA) - Schwartzman (ARG, n°8)



Ruud (NOR, n°4) bat Harris (AFS) : 7-5, 7-6 (2)

Sonego (ITA) bat Koepfer (ALL, LL) : 6-4, 6-3

Novak (AUT, WC) bat Mager (ITA, Q) : 7-6 (4), 7-6 (4)

Opelka (USA) - Sinner (ITA, n°7)



Murray (GBR, WC) bat Hurkacz (POL, n°5) : 6-4, 6-7 (6), 6-3

Alcaraz (ESP) bat Evans (GBR) : 6-4, 6-3

Basilashvili (GEO) bat Carreño Busta (ESP) : 7-5, 4-6, 6-3

Berrettini (ITA, n°3) bat Popyrin (AUS, Q) : 7-6 (3), 6-3



Auger-Aliassime (CAN, n°6) bat Berankis (LIT) : 6-3, 6-2

Norrie (GBR) bat Fucsovics (HUN) : 7-6 (4), 6-1

De Minaur (AUS) bat Anderson (AFS, Q) : 6-3, 7-6 (3)

A.Zverev (ALL, n°2) bat Krajinovic (SER) : 6-2, 7-5