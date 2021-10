ATP - Vienne : Quatrième demi-finale de l'année pour Carlos Alcaraz

Après Marbella, Umag et Winston-Salem, c’est à Vienne que Carlos Alcaraz prend place dans le dernier carré. Pour cela, le jeune joueur espagnol a pris le meilleur en trois manches sur Matteo Berrettini, tête de série numéro 3. Un quart de finale que le natif de Murcie a démarré tambour battant, remportant les cinq premiers jeux en convertissant deux de ses trois balles de break. Après avoir manqué le coche sur le service de l’Italien, Carlos Alcaraz a remporté le premier set sur un jeu blanc. La deuxième manche a vu l’Espagnol avoir quatre balles de break mais sans parvenir à en convertir une seule. Patient, Matteo Berrettini a attendu le jeu décisif pour faire la différence et recoller à une manche partout. En début de dernière manche, Carlos Alcaraz a pensé avoir fait le plus dur avec le break pour mener quatre jeux à un mais l’Italien a immédiatement réagi pour revenir à quatre jeux partout puis emmener son adversaire dans un nouveau jeu décisif. Mais cette fois, grâce à un seul point glané sur le service de Matteo Berrettini, Carlos Alcaraz a conclu la rencontre (6-1, 6-7, 7-6 en 2h42’). Félix Auger-Aliassime ou Alexander Zverev sera son prochain adversaire.



VIENNE (Autriche, ATP 500, dur indoor, 1 974 510€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Quarts de finale

Tiafoe (USA, Q) - Schwartzman (ARG, n°8)

Ruud (NOR, n°4) - Sinner (ITA, n°7)

Alcaraz (ESP) bat Berrettini (ITA, n°3) : 6-1, 6-7 (2), 7-6 (5)

Auger-Aliassime (CAN, n°6) - A.Zverev (ALL, n°2)



Huitièmes de finale

Tiafoe (USA, Q) bat Tsitsipas (GRE, n°1) : 3-6, 6-3, 6-4

Schwartzman (ARG, n°8) bat Monfils (FRA) : 7-6 (5), 4-6, 6-2

Ruud (NOR, n°4) bat Sonego (ITA) : 7-5, 4-6, 6-4

Sinner (ITA, n°7) bat Novak (AUT, WC) : 6-4, 6-2



Alcaraz (ESP) bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 6-4

Berrettini (ITA, n°3) bat Basilashvili (GEO) : 6-7 (5), 6-2, 6-3

Auger-Aliassime (CAN, n°6) bat Norrie (GBR) : 2-6, 7-6 (6), 6-4

A.Zverev (ALL, n°2) bat De Minaur (AUS) : 6-2, 3-6, 6-2



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Dimitrov (BUL) : 7-6 (6), 6-4

Tiafoe (USA, Q) bat Lajovic (SER) : 6-4, 6-4

Monfils (FRA) bat Musetti (ITA, WC) : 7-6 (2), 6-4

Schwartzman (ARG, n°8) bat Fognini (ITA) : 6-2, 7-5



Ruud (NOR, n°4) bat Harris (AFS) : 7-5, 7-6 (2)

Sonego (ITA) bat Koepfer (ALL, LL) : 6-4, 6-3

Novak (AUT, WC) bat Mager (ITA, Q) : 7-6 (4), 7-6 (4)

Sinner (ITA, n°7) bat Opelka (USA) : 6-4, 6-2



Murray (GBR, WC) bat Hurkacz (POL, n°5) : 6-4, 6-7 (6), 6-3

Alcaraz (ESP) bat Evans (GBR) : 6-4, 6-3

Basilashvili (GEO) bat Carreño Busta (ESP) : 7-5, 4-6, 6-3

Berrettini (ITA, n°3) bat Popyrin (AUS, Q) : 7-6 (3), 6-3



Auger-Aliassime (CAN, n°6) bat Berankis (LIT) : 6-3, 6-2

Norrie (GBR) bat Fucsovics (HUN) : 7-6 (4), 6-1

De Minaur (AUS) bat Anderson (AFS, Q) : 6-3, 7-6 (3)

A.Zverev (ALL, n°2) bat Krajinovic (SER) : 6-2, 7-5