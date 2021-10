ATP - Vienne : Fin de parcours pour Monfils

Il n’y aura pas de quatrième quart de finale en 2021 pour Gaël Monfils à Vienne. Après son succès inaugural sur Fabio Fognini, le Parisien a fait douter mais pas chuter la tête de série numéro 8 du tournoi Diego Schwartzman. Pourtant, Gaël Monfils a su répondre au break blanc obtenu très tôt par l’Argentin pour revenir à trois jeux partout avant d’emmener ce dernier au jeu décisif, non sans avoir sauvé deux balles de break dans le neuvième jeu. Toutefois, le 16eme mondial a su faire la différence en remportant les trois derniers points du tiebreak. Gaël Monfils a ensuite dû tenir bon quand, sur sa première mise en jeu de la deuxième manche, il a fait face à trois balles de break. Les écartant toutes avant de tenir son service, le 21eme mondial est allé chercher le service de Diego Schwartzman. L’Argentin a tenté de recoller dans la foulée mais n’a pas su saisir sa chance avant de voir le Français l’emmener dans une dernière manche. Longtemps équilibré, ce dernier set a fini par tourner en faveur de la tête de série numéro 8 du tournoi. Remportant les quatre derniers jeux, Diego Schwartzman s’impose (7-6, 4-6, 6-2 en 2h32’) et affrontera Stefanos Tsitsipas ou Frances Tiafoe en quarts de finale.

Auger-Aliassime a frisé la correctionnelle

Félix Auger-Aliassime a également eu besoin de trois manches pour valider son billet pour les quarts de finale. Mais le Canadien a eu vraiment très chaud face à Cameron Norrie. Net vainqueur du premier set avec deux breaks et sans jamais avoir été mis en danger sur son service, le Britannique a touché du doigt la victoire. En effet, alors que le Canadien a eu et manqué la seule balle de break du deuxième set, Cameron Norrie a eu trois balles de match dans le jeu décisif. Mais, perdant cinq points consécutifs, le 14eme mondial n’a pas su saisir cette opportunité et a totalement relancé Félix Auger-Aliassime. Ce dernier, plus agressif sur le service du Britannique, a pris son service dans le cinquième jeu avant d’aller conclure sans être inquiété (2-6, 7-6, 6-4 en 2h38’). Alex de Minaur ou Alexander Zverev sera son adversaire en quarts de finale.



VIENNE (Autriche, ATP 500, dur indoor, 1 974 510€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



2eme tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Tiafoe (USA, Q)

Schwartzman (ARG, n°8) bat Monfils (FRA) : 7-6 (5), 4-6, 6-2

Ruud (NOR, n°4) - Sonego (ITA)

Novak (AUT, WC) - Sinner (ITA, n°7)



Alcaraz (ESP) bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 6-4

Berrettini (ITA, n°3) bat Basilashvili (GEO) : 6-7 (5), 6-2, 6-3

Auger-Aliassime (CAN, n°6) bat Norrie (GBR) : 2-6, 7-6 (6), 6-4

De Minaur (AUS) - A.Zverev (ALL, n°2)



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Dimitrov (BUL) : 7-6 (6), 6-4

Tiafoe (USA, Q) bat Lajovic (SER) : 6-4, 6-4

Monfils (FRA) bat Musetti (ITA, WC) : 7-6 (2), 6-4

Schwartzman (ARG, n°8) bat Fognini (ITA) : 6-2, 7-5



Ruud (NOR, n°4) bat Harris (AFS) : 7-5, 7-6 (2)

Sonego (ITA) bat Koepfer (ALL, LL) : 6-4, 6-3

Novak (AUT, WC) bat Mager (ITA, Q) : 7-6 (4), 7-6 (4)

Sinner (ITA, n°7) bat Opelka (USA) : 6-4, 6-2



Murray (GBR, WC) bat Hurkacz (POL, n°5) : 6-4, 6-7 (6), 6-3

Alcaraz (ESP) bat Evans (GBR) : 6-4, 6-3

Basilashvili (GEO) bat Carreño Busta (ESP) : 7-5, 4-6, 6-3

Berrettini (ITA, n°3) bat Popyrin (AUS, Q) : 7-6 (3), 6-3



Auger-Aliassime (CAN, n°6) bat Berankis (LIT) : 6-3, 6-2

Norrie (GBR) bat Fucsovics (HUN) : 7-6 (4), 6-1

De Minaur (AUS) bat Anderson (AFS, Q) : 6-3, 7-6 (3)

A.Zverev (ALL, n°2) bat Krajinovic (SER) : 6-2, 7-5