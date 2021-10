ATP - Vienne : A.Zverev dispose de Tiafoe et remporte son 18eme titre

La logique a été respectée. Ce dimanche, l'Allemand Alexander Zverev, 4eme joueur mondial et tête de série n°2, a remporté le tournoi ATP 500 de Vienne en Autriche, sur dur indoor, après sa victoire, en finale, contre l'Américain Frances Tiafoe, 49eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux manches (7-5, 6-4) et 1h36 de jeu. Dans la première manche, l'Américain a été le premier à être breaké, à 1-2, avant finalement de réussir, dans la foulée, le débreak. Toutefois, à 5-6, au moment de servir pour rester en vie dans ce set, Frances Tiafoe a dû sauver une première balle de nouveau break, synonyme alors de balle de premier set pour son adversaire d'un jour, avant de céder sur la deuxième (7-5).

A.Zverev a remporté toutes ses finales cette année

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, l'Allemand s'est procuré une balle de break d'entrée, puis trois autres à 3-2. A 4-4, c'est même Alexander Zverev qui a alors bien failli se faire surprendre, mais il a su sauver la seule balle de break que s'est procurée son adversaire d'un jour, dans ce deuxième et dernier set. Et dans la foulée, le mieux classé des deux n'a pas tremblé, pour conclure, en réalisant même un break blanc (6-4). Frances Tiafoe, qui disputait sa troisième finale sur le circuit ATP, la première depuis l'édition 2018 du tournoi d'Estoril au Portugal, ne remportera donc pas son deuxième titre, le premier depuis l'édition 2018 du tournoi de Delray Beach aux Etats-Unis. Toutefois, cette belle semaine devrait lui permettre de faire un bond de huit places au classement ATP pour se retrouver à la 41eme place mondiale, lui qui n'a encore jamais fait mieux que 29eme. De son côté, Alexander Zverev, qui disputait sa 27eme finale sur le circuit ATP, la cinquième cette année, remporte donc son 18eme titre, le cinquième cette année.



VIENNE (Autriche, ATP 500, dur indoor, 1 974 510€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Finale

A.Zverev (ALL, n°2) bat Tiafoe (USA, Q) : 7-5, 6-4



Demi-finales

Tiafoe (USA, Q) bat Sinner (ITA, n°7) : 3-6, 7-5, 6-2

A.Zverev (ALL, n°2) bat Alcaraz (ESP) : 6-3, 6-3



Quarts de finale

Tiafoe (USA, Q) bat Schwartzman (ARG, n°8) : 6-4, 7-6 (6)

Sinner (ITA, n°7) bat Ruud (NOR, n°4) : 7-5, 6-1

Alcaraz (ESP) bat Berrettini (ITA, n°3) : 6-1, 6-7 (2), 7-6 (5)

A.Zverev (ALL, n°2) bat Auger-Aliassime (CAN, n°6) : 6-4, 3-6, 6-3



Huitièmes de finale

Tiafoe (USA, Q) bat Tsitsipas (GRE, n°1) : 3-6, 6-3, 6-4

Schwartzman (ARG, n°8) bat Monfils (FRA) : 7-6 (5), 4-6, 6-2

Ruud (NOR, n°4) bat Sonego (ITA) : 7-5, 4-6, 6-4

Sinner (ITA, n°7) bat Novak (AUT, WC) : 6-4, 6-2



Alcaraz (ESP) bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 6-4

Berrettini (ITA, n°3) bat Basilashvili (GEO) : 6-7 (5), 6-2, 6-3

Auger-Aliassime (CAN, n°6) bat Norrie (GBR) : 2-6, 7-6 (6), 6-4

A.Zverev (ALL, n°2) bat De Minaur (AUS) : 6-2, 3-6, 6-2



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Dimitrov (BUL) : 7-6 (6), 6-4

Tiafoe (USA, Q) bat Lajovic (SER) : 6-4, 6-4

Monfils (FRA) bat Musetti (ITA, WC) : 7-6 (2), 6-4

Schwartzman (ARG, n°8) bat Fognini (ITA) : 6-2, 7-5



Ruud (NOR, n°4) bat Harris (AFS) : 7-5, 7-6 (2)

Sonego (ITA) bat Koepfer (ALL, LL) : 6-4, 6-3

Novak (AUT, WC) bat Mager (ITA, Q) : 7-6 (4), 7-6 (4)

Sinner (ITA, n°7) bat Opelka (USA) : 6-4, 6-2



Murray (GBR, WC) bat Hurkacz (POL, n°5) : 6-4, 6-7 (6), 6-3

Alcaraz (ESP) bat Evans (GBR) : 6-4, 6-3

Basilashvili (GEO) bat Carreño Busta (ESP) : 7-5, 4-6, 6-3

Berrettini (ITA, n°3) bat Popyrin (AUS, Q) : 7-6 (3), 6-3



Auger-Aliassime (CAN, n°6) bat Berankis (LIT) : 6-3, 6-2

Norrie (GBR) bat Fucsovics (HUN) : 7-6 (4), 6-1

De Minaur (AUS) bat Anderson (AFS, Q) : 6-3, 7-6 (3)

A.Zverev (ALL, n°2) bat Krajinovic (SER) : 6-2, 7-5