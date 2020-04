ATP : Une compétition à venir entre les huit meilleurs Britanniques ?

La pandémie de coronavirus a grandement perturbé les différents calendriers sportifs. Le tennis n'a clairement pas été épargné, dans la mesure où sa saison est à l'arrêt jusqu'au 13 juillet prochain, au moins. Certains commencent donc à clairement chercher des alternatives, comme par exemple Patrick Mouratoglou en France ou encore Rafael Nadal en Espagne. La dernière idée en date nous vient de Grande-Bretagne. En effet, un mini-Masters, regroupant les huit meilleurs Britanniques et mené par Jamie Murray, pourrait ainsi voir le jour et se tenir cet été, si le circuit n'a toujours pas repris d'ici là.

Une compétition à huis clos ?

Cette information a été dévoilée par The Times. Cette compétition, si elle a bien lieu, se jouerait alors à huis clos. Quant au format, il se rapprocherait ainsi grandement du traditionnel Masters de fin d'année. Deux poules de quatre joueurs seraient constitués, avant une phase finale pour désigner le grand vainqueur. D'autre part, cette épreuve pourrait également accueillir des équipes de double. Enfin, afin de respecter les règles de distanciation sociale, les tennismen pourraient également faire office d'arbitres et de ramasseurs de balles.