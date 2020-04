ATP : Un tournoi dans l'académie de Nadal après le confinement ?

Et si la Rafa Nadal Academy, située à Majorque, organisait sa propre compétition, après le confinement ? Alors que la pandémie de coronavirus a grandement chamboulé le calendrier 2020 de tennis (ATP, WTA, ITF), à l'arrêt jusqu'au 13 juillet prochain, l'Espagnol pourrait ainsi permettre à certains de ne pas attendre trop longtemps avant de revenir officiellement aux affaires, dès que « les circonstances le permettront ».

C'est dans un tweet publié ce samedi que le Majorquin a soumis son idée, via justement le compte de son académie. L'idée serait de permettre aux joueurs professionnels intéressés, accompagnés de leurs staffs, de prendre leurs quartiers au sein de l'académie, transformée alors en campus. Après des entraînements, ils disputeraient des rencontres télévisées.

The #RafaNadalAcademybyMovistar exploring organisation of a Competition Campus over the next few months. 👇🏼👇🏼 https://t.co/hGSSqxsIc2

— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) April 18, 2020

« Nous pourrions entretenir notre niveau de jeu »



Dans un communiqué, Rafael Nadal s'est lui-même exprimé : « En ce moment, le tennis est secondaire et la chose la plus importante, c'est de protéger la santé de chacun. Mais si dans les mois à venir, on peut utiliser l'Académie pour aider d'autres joueurs professionnels, je serais enchanté qu'ils viennent s'entraîner et jouer. Bien qu'il n'y ait aucun tournoi prévu à court terme, je pense qu'en s'affrontant entre nous, nous pourrions entretenir notre niveau de jeu pour être prêts à la reprise du circuit. »

Cette proposition intervient quelques heures seulement après l'annonce de Patrick Mouratoglou allant également dans ce sens. L'entraîneur de Serena Williams s'est même déjà positionné sur le week-end des 16-17 mai prochains, contrairement au numéro deux mondial, qui préfère rester prudent. En effet, l'Espagne vient tout juste de prolonger son confinement jusqu'au 9 mai prochain.