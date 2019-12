ATP : Un Top 30 impliqué dans un scandale de matchs truqués ?

La saison ATP est terminée, mais malheureusement, le fléau des matchs truqués ne prend pas de vacances. Les deux médias allemands ZDF et Die Welt ont en effet révélé une nouvelle affaire, qui impliquerait 135 joueurs, dont un membre actuel du Top 30. « Il s’agit du réseau d’une mafia arménienne de paris qui s’est propagé dans sept pays en Europe. La triche est à très grande échelle », a déclaré Eric Bisshop, procureur général adjoint en Belgique au journal Die Welt. Une grande enquête a notamment été menée en Belgique, en Espagne, en France et aux Etats-Unis.

Le joueur aurait déjà remporté trois titres

Si l’on considère le classement de ce lundi, cinq joueurs répondent à ce critère : l’Italien Matteo Berrettini, l’Argentin Diego Schwartzman, l’Australien Alex de Minaur, le Français Benoit Paire et le Géorgien Nikoloz Basilashvili. Alors que Tennis Integrity, l’organisme chargé d’enquêter sur les matchs de tennis truqués, a déjà prononcé plus de 20 interdictions contre des joueurs ou joueuses de seconde zone en 2019, nul doute que l’affaire ferait bien plus grand bruit si l’un de ces joueurs étaient mis en cause…