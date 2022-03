ATP : Un retour à la fin de l'été pour Federer ?

Un retour pour la Laver Cup ?

Quand reverra-t-on Roger Federer sur un court de tennis ? L’intéressé, lui-même, a donné des éléments de réponse ce samedi à l’occasion du Super-G féminin de Lenzerheide, auquel il a assisté comme spectateur de prestige et a donc vu la Française Romane Miradoli triompher. Pour la télévision suisse, la légende aux 20 titres du Grand Chelem a indiqué qu’elle vise, où il a joué son dernier match en date au stade des quarts de finale de l'édition 2021 face à Hubert Hurkacz. Le timing de retour ciblé par le quadragénaire (41 ans le 8 août) vient appuyer les dires de son entraineur Severin Lüthi adressés cette semaine à la presse suisse.« Pour l'instant, je ne vois pas non plus comment il pourrait jouer à Wimbledon. Je ne suis certes pas de ceux qui disent : impossible. Mais je ne peux pas l'imaginer pour le moment », a-t-il admis dans les colonnes du Tages-Anzeiger. Depuis sa dernière apparition sur la pelouse londonienne, l’ancien numéro 1 mondial, désormais 27eme au classement ATP, s’est fait opérer du genou droit pour la troisième fois et a dû renoncer notamment aux Jeux Olympiques., déclare-t-il au pied de la piste de Lenzerheide avec une pointe d’optimisme au moment d’évoquer les résultats de sa dernière IRM. Cela m’a donné un sentiment positif. » Rendez-vous à la fin de l’été pour faire le point sur son évolution. L’homme aux 103 titres chez les pros a d’ores et déjà fait savoir qu’il prendrait part à la Laver Cup (23-25 septembre) à Londres.