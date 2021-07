ATP - Umag: Piqué par Kyrgios, Gasquet qualifié pour la finale

Le 16e titre pour Richard Gasquet ? Engagé dans le tournoi de Umag, en Croatie, le Français s’est qualifié pour la finale du tableau, ce samedi, après sa victoire en trois sets sur l’Allemand Daniel Altmaier (7-6 (2), 3-6, 6-3). Une victoire loin d’être évidente pour le Biterrois, 59e à l’ATP, qui a dû batailler plus de 3 heures pour se débarrasser d’un adversaire flashé au 152e rang ATP, et tombeur du tenant du titre, Dusan Lajovic, au tour précédent.

Un combat qui apportera sans doute un peu d’eau au moulin de Nick Kyrgios, qui s’est permis un tacle vers le Français, un peu plus tôt dans la journée, sur le réseau Twitter. Réagissant notamment à l’annonce des affiches des demi-finales des tournois de Gstaad, et donc d’Umag, le volubile Australien a taclé le plateau de ces deux tournois de terre battue estivaux. « Frère, pourquoi il y a toujours de la terre battue avec 0 fan, 0 public, 0 intérêt. Ca desserre notre sport. Mon dieu. A part Gasquet, qui joue pour les points, c’est triste mec », a notamment tweeté celui qui fait actuellement l’impasse sur les Jeux d’été, à Tokyo.

Bro why is there still clay 😂 bringing in absolutely ZERO FANS, ZERO CROWDS. ZERO HYPE. It’s detrimental to the sport. My god. Excluding Gasquet, cuz he playing for just points this is just sad man. No wonder we are going backwards 🤦🏽‍♂️😴