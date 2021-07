ATP - Umag : Munar battu d'entrée

Un petit tour et puis s'en va. Ce lundi, l'Espagnol Jaume Munar, 67eme joueur mondial et tête de série n°6, a été éliminé dès le premier tour du tournoi ATP 250 d'Umag en Croatie, sur terre battue, après avoir été battu par l'Italien Stefano Travaglia, 91eme joueur mondial, en deux manches (6-3, 7-6 (1)) et 1h53 de jeu.



UMAG (Croatie, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Dusan Lajovic (SER)



1er tour

Ramos-Vinolas (ESP, n°1) - Bye

Collarini (ARG, Q) - Ajdukovic (CRO, WC)

Taberner (ESP) bat Serdarusic (CRO, WC) : 6-2, 6-2

Travaglia (ITA) bat Munar (ESP, n°6) : 6-3, 7-6 (1)



Krajinovic (SER, n°3) - Bye

Albot (MOL) bat Rune (DAN, WC) : 1-6, 6-3, 6-2

Caruso (ITA) - Martin (SLQ)

Pouille (FRA) - Alcaraz (ESP, n°7)



Bedene (SLO, n°5) - Cecchinato (ITA)

Dzumhur (BOS) - Horansky (SLQ, Q)

Giannessi (ITA, Q) - Vesely (RTC)

Gasquet (FRA, n°4) - Bye



Mager (ITA, n°8) - Martinez (ESP)

Altmaier (ALL, Q) - Moutet (FRA)

Zapata Miralles (ESP) - Cuevas (URU)

Lajovic (SER, n°2) - Bye