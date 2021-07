Bedene au tapis

UMAG (Croatie, ATP 250, terre battue, 481 270€)

1er tour

Pouille (FRA)

Gasquet (FRA, n°4)

Moutet (FRA)

Battu d'entrée à Wimbledon et à Hambourg, Corentin Moutet espérait reprendre confiance du côté d'Umag, mais l'aventure croate s'est arrêtée dès le premier tour pour le 88eme mondial. Opposé à l'Allemand Daniel Altmaier (152eme), le Français a été contraint à l'abandon au début du troisième set, après une lourde chute sur la terre battue.Malgré l'intervention du kiné, il n'a pas pu reprendre la partie. Lucas Pouille et Richard Gasquet sont donc les deux derniers représentants français à Umag.Tête de série n°5, Aljaz Bedene, n'ira pas plus loin non plus, après sa défaite 6-1, 6-4 contre Marco Cecchinato, ancien demi-finaliste de Roland-Garros retombé à la 82eme place mondiale., pour s'offrir un huitième de finale contre Damir Dzumhur.- Byebat Collarini (ARG, Q) : 6-3, 6-2bat Serdarusic (CRO, WC) : 6-2, 6-2bat Munar (ESP, n°6) : 6-3, 7-6 (1)- Byebat Rune (DAN, WC) : 1-6, 6-3, 6-2bat Olivo (ARG, LL) : 1-6, 6-2, 7-6 (1)- Alcaraz (ESP, n°7)bat Bedene (SLO, n°5) : 6-1, 6-4bat Horansky (SLQ, Q) : 6-4, 6-3bat Vesely (RTC) : 7-6 (4), 7-5- ByeMager (ITA, n°8) - Martinez (ESP)bat: 5-7, 6-1 abandonbat Cuevas (URU) : 4-6, 6-2, 6-4- Bye