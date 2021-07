ATP - Umag : Krajinovic de nouveau en quarts

Battu d'entrée à Wimbledon, Filip Krajinovic a rapidement repris le chemin des tournois sur terre battue, et cela va beaucoup mieux pour lui. Finaliste dimanche dernier à Hambourg, le Serbe (34eme mondial) jouera un nouveau quart de finale cette semaine, du côté d'Umag. La tête de série n°3 du tournoi croate, où il était exempté de premier tour, s'est imposé 6-4, 6-2 en 1h27 contre Radu Albot. Auteur de 2 aces et 58% de premières balles, il a rapidement mené 4-1 dans ce match, puis le Moldave est revenu à 4-5, mais s'est fait breaker alors qu'il servait pour égaliser à 5-5. Dans le deuxième set, un break à 1-0 et à 5-2 ont permis à Krajinovic de l'emporter.



UMAG (Croatie, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Dusan Lajovic (SER)



Huitièmes de finale

Ramos Viñolas (ESP, n°1) bat Ajdukovic (CRO, WC) : 7-5, 6-4

Travaglia (ITA) bat Taberner (ESP) : 6-4, 6-3

Krajinovic (SER, n°3) bat Albot (MOL) : 6-4, 6-2

Martin (SLQ) - Alcaraz (ESP, n°7)



Dzumhur (BOS) bat Cecchinato (ITA) : 6-3, 6-1

Gasquet (FRA, n°4) bat Giannessi (ITA, Q) : 7-6 (4), 6-4

Mager (ITA, n°8) - Altmaier (ALL, Q)

Zapata Miralles (ESP) - Lajovic (SER, n°2)



1er tour

Ramos Viñolas (ESP, n°1) - Bye

Ajdukovic (CRO, WC) bat Collarini (ARG, Q) : 6-3, 6-2

Taberner (ESP) bat Serdarusic (CRO, WC) : 6-2, 6-2

Travaglia (ITA) bat Munar (ESP, n°6) : 6-3, 7-6 (1)



Krajinovic (SER, n°3) - Bye

Albot (MOL) bat Rune (DAN, WC) : 1-6, 6-3, 6-2

Martin (SLQ) bat Olivo (ARG, LL) : 1-6, 6-2, 7-6 (1)

Alcaraz (ESP, n°7) bat Pouille (FRA) : 3-6, 6-2, 6-2



Cecchinato (ITA) bat Bedene (SLO, n°5) : 6-1, 6-4

Dzumhur (BOS) bat Horansky (SLQ, Q) : 6-4, 6-3

Giannessi (ITA, Q) bat Vesely (RTC) : 7-6 (4), 7-5

Gasquet (FRA, n°4) - Bye



Mager (ITA, n°8) bat Martinez (ESP) : 0-6, 6-3, 6-3

Altmaier (ALL, Q) bat Moutet (FRA) : 5-7, 6-1 abandon

Zapata Miralles (ESP) bat Cuevas (URU) : 4-6, 6-2, 6-4

Lajovic (SER, n°2) - Bye