ATP - Umag: Alcaraz domine Gasquet en finale

Le 16e titre sur le circuit ATP de Richard Gasquet attendra. Trois ans après sa dernière finale, le Français a en effet souffert, face au jeune prodige espagnol, Carlos Alcaraz (6-2, 6-2). Une défaite nette et sans bavure pour le Biterrois, qui a perdu son service dès le 3e jeu, pour lâcher la première manche après seulement 37 minutes (6-2). Même scénario dans le deuxième acte, avec un service lâché dès la première balle de break, dans le 3e jeu, et un set perdu sur le score de 6-2, en 40 minutes.

Not many better views than this of a @richardgasquet1 backhand...😍 pic.twitter.com/ac22QgAjdl