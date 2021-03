ATP : Tsonga va être encore papa

Jo-Wilfried Tsonga sera papa pour la deuxième fois dans quelques mois., se postant en photo avec son ventre arrondi : "On se dirige vers notre nouvelle vie." Pour le n°5 mondial, âgé de 35 ans et déjà père d'un petit Sugar depuis 2017, ce sera peut-être à double tranchant. Après avoir réussi à repartir de l'avant pour relancer sa carrière après plus d'un an sans tennis, de nouvelles contre-performances dans les mois à venir pourraient agir comme un dernier déclencheur vers une retraite... ou au contraire lui redonner le surplus de sérénité nécessaire pour regoûter à quelques exploits ! Au début du mois, Jo-Wilfried Tsonga a gagné à Marseille son premier match depuis novembre 2019, face à Feliciano Lopez (3-6, 6-4, 7-5).Mais lors du tournoi suivant, à Dubai, il a abandonné à 3-3 dans le premier set contre Malek Jaziri. Cette fois touché au bras, il expliquait avoir "pris une décharge au moment de servir" (propos relayés par L'Equipe). Il lui reste, qui doit débuter le dimanche 23 mai. "Ce serait mon rêve, explique-t-il au Parisien. Pouvoir de nouveau prendre du plaisir sur une grosse ambiance. Arrêter sur un énorme match, ce serait exceptionnel. En attendant, je gère la douleur au quotidien. J'ai commencé ma carrière comme ça, je vais la finir comme ça. Mais je veux bien la finir malgré tout." Il sera alors temps de s'occuper et de profiter pleinement de sa petite famille, à l'horizon 2022.