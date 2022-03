ATP : Tsonga revient sur ses difficultés à revenir au premier plan

Tsonga fait les efforts pour remonter la pente

. Après deux dernières saisons quasiment blanches lors desquelles il n'a signé qu'une seule victoire, le Manceau a déjà fait mieux en 2022 avec un bilan de trois succès pour six défaites. Sa dernière sortie à Miami, dans le cadre du premier tour, n’a néanmoins pas été récompensée. Malgré une belle combativité, l’ancien numéro 5 mondial, désormais 225eme à l’ATP, a été défait (6-7, 6-4, 6-4) par Jordan Thompson au bout d'un combat long de quasiment trois heures. Il devra donc encore patienter pour arracher cette victoire référence après laquelle il court depuis de nombreux mois et qui pourrait enfin le lancer. Malgré les échecs, Tsonga sait que ses mois ou années sur le circuit sont comptés et ne manque pas de profiter de chaque moment sur le court., admet-il dans des propos relayés par le quotidien L’Equipe, tout en évoquant ses difficultés dans le jeu et dans le déplacement.A Pau (défaite 6-4, 7-6 au 1er tour contre Roman Safiullin, ndlr), je me suis rendu compte que c'était vraiment compliqué pour moi de me déplacer, j'avais vraiment besoin de retrouver de l'amplitude sur mes articulations, surtout au niveau des hanches. J'ai travaillé pour m'affûter et essayer d'être un peu plus mobile. » Jo-Wilfried Tsonga va désormais poursuivre ses efforts sur terre battue. Invité à prendre part au Masters 1000 de Monte-Carlo (10-17 avril), l’homme aux 18 titres sur le circuit professionnel tentera de glaner sa première victoire sur cette surface depuis mai 2019. Il avait alors dominé Peter Gojowczyk en ouverture de Roland-Garros.