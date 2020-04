ATP - Tsonga : « Le tennis me manque »

Reprendre le tennis semble le démanger. Alors que la France entame son deuxième (et dernier ?) mois de confinement, en pleine pandémie de coronavirus, Jo-Wilfried Tsonga n'échappe pas aux contraintes de déplacement imposées dans le pays. Le tennisman ne peut pas s'entraîner et cela lui manque, selon ses dires.

En live sur Youtube, le sportif de 34 ans, qui n'a pas été épargné par les blessures, notamment ces derniers mois, a toutefois assuré que sa condition physique actuelle était bonne : « Oui, ça va mieux. Malheureusement, on ne peut plus réellement aller s'entraîner. Pour moi, c'est un peu frustrant parce que je commence à aller mieux physiquement, mais je ne peux pas aller jouer au tennis. Mais sinon, tout va bien. J'ai assez bien récupéré de mes soucis. Et puis j'espère qu'on va être déconfiné le plus vite possible pour pouvoir à nouveau s'entraîner et repartir sur les compétitions. »

« J'imagine être en train de gagner Roland-Garros »



En attendant, Tsonga a trouvé la solution pour s'occuper : « Moi, je fais du "Air-Tennis", comme tous les joueurs de tennis qui sont passionnés. Dès que je tombe sur ma raquette, je me fais des gestes à blanc. Je m'imagine des scénarios comme quoi je suis en train de gagner Roland-Garros. Non je rigole, mais c'est un peu ça. On a ça dans le sang. Depuis que je suis tout petit, je joue au tennis. J'ai commencé le tennis par passion au départ, comme chacun d'entre nous je pense. Et du coup, ça me manque. Et c'est vrai que j'y pense souvent. Les seules activités que je peux faire, qui s'en rapprochent, c'est dans ma salle de gym, quand je fais des déplacements ou ce genre de choses. »

Lorsque le confinement sera officiellement levé, le Français sait déjà la première chose qu'il fera : « Quand je vais sortir, la première chose que je vais aller faire, eh bien, je pense que c'est aller jouer au tennis. »