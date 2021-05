ATP : Tsonga lance un Challenger à St-Tropez

Un contrat de cinq ans



"Ce tournoi, le seul de ce niveau à être créé en Europe cette année, est organisé par la société Pampelonne Organisation et supervisé par Christophe Coutal, adjoint aux sports, en étroite collaboration avec le président du tennis club de Saint-Tropez, Junior André Deschene. Benjamin Rousseau, professeur de tennis au club et instigateur de cet événement, sera également le directeur du tournoi Tropézien. Si l’édition 2021 se déroulera au mois d’août, Sylvie Siri, Maire de Saint-Tropez, souhaite que les prochaines éditions puissent se tenir sur la deuxième semaine de septembre permettant ainsi de prolonger la saison. La ville a d’ores et déjà signé pour les 5 ans à venir avec l’ATP et la société Pampelonne Organisation", dit le communiqué de la ville de 4000 habitants, célèbre pour ses stars, ses fêtes, ses plages, sa gendarmerie et Brigitte Bardot, qui organise également un "tournoi des légendes" pendant l'été. La France est un pays important pour le circuit Challenger, avec déjà deux tournois organisés cette année à Quimper, un à Cherbourg, un à Lille, et deux à venir en juin, à Lyon et Aix-en-Provence (le calendrier à partir de juillet n’a pas encore été dévoilé). Et trois tricolores ont déjà remporté un tournoi Challenger cette année : Arthur Rinderknech à Istanbul, Benjamin Bonzi à Potchefstroom et Ostrava, et Enzo Couacaud à Gran Canaria



Un tournoi Challenger de plus en France ! Du 30 août au 5 septembre, les joueurs habitués à la deuxième division du tennis mondial pourront venir participer à ce nouveau tournoi, dans l'un des villages les plus connus du monde, St-Tropez. Et son organisateur n'est pas un inconnu, il s'agit de Jo-Wilfried Tsonga ! Aux côtés de son entraîneur Thierry Ascione via leur société Pampelonne Organisation, qui organise déjà les tournois de Marseille et de Lyon, le joueur de 36 ans, aujourd'hui 73eme mondial, a souhaité lancer ce tournoi qui se déroulera sur dur au Tennis Club de St-Tropez, prouvant ainsi qu'il avait de nombreuses idées pour se reconversion.Je suis certain que le tennis et son histoire embrassera à merveille l’univers tropézien", se réjouit l'ancien n°5 mondial.