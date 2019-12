ATP : Tsonga et Gasquet ensemble à l'entraînement au Maroc

Deux Français ensemble à l'entraînement. C'est ce qu'ont décidé de faire Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga (34 ans, 29eme)... à Marrakech, au Maroc. Les deux tennismen se préparent, pour la saison 2020 qui s'apprête à débuter d'ici peu, lors d'un camp d'entraînement organisé par la All In Academy de Thierry Ascione, également présent pour l'occasion. En fin de saison dernière, Gasquet avait été particulièrement gêné physiquement, à cause d'un kyste au genou gauche.Cela l'avait alors obligé de déclarer forfait à l'occasion du Masters 1000 de Bercy, avant de décaler ensuite sa reprise. Cet entraînement constitue donc une reprise pour le Tricolore âgé aujourd'hui de 33 ans, 61eme au classement ATP. Les deux joueurs sont les têtes d'affiche de ce camp d'entraînement organisé par le coach de Tsonga. Les deux Français se retrouvent également en présence de trois de leurs compatriotes, à savoir Grégoire Barrère (25 ans), Tristan Lamasine (26 ans) et Mathias Bourgue (25 ans), repectivement 82eme, 222eme et 232eme au classement ATP.