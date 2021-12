ATP : Tsonga a rejoué et s'est incliné en finale

Des très beaux matchs à venir a #OpenTCBDP.

L'événement a eu lieu à l'occasion de l'Open Markal de Bourg-de-Péage, un tournoi-exhibition remporté l'an dernier par le Manceau, qui a donc rejoué pour la première fois depuis son élimination d'entrée à Wimbledon fin juin (défaite contre le jeune Suédois Mikael Ymer). Pas prévu à l'origine parmi les participants, l'ancien numéro 1 français qui nous avait fait savoir il y a quelques jours qu'il n'envisageait pas de prendre sa retraite pour le moment ("Je me suis posé plein de fois la question mais à chaque fois, les réponses étaient les mêmes. J’aime jouer au tennis et je sens que j’ai encore envie de frissonner un petit peu") même si ses détracteurs l'estiment fini pour le tennis aOpposé à Tallon Griekspoor, 65eme mondial, Tsonga l'avait emporté samedi. Quelques heures avant d'inaugurer son centre de padel dans la région, le protégé de Thierry Ascione avait même rendu une très belle copie face au Néerlandais, croqué en trois sets et deux jeux décisifs (7-6, 4-6, 7-6) par le revenant du jour.Malheureusement pour le tenant du titre dans le Rhône, la suite s'est avéré moins réjouissante., tombeur de Lucas Pouille en demi-finales. L'ancien membre du Top 5 mondial redescendu au-delà du 250eme rang mondial (il est aujourd'hui 263eme) avait pourtant entamé cette finale face au 33eme au classement de manière tonitruante, en collant un terrible 6-1 dans la première manche à son adversaire. En manque de rythme, il a ensuite logiquement payé les efforts consentis dans cette première manche, et la suite de la rencontre a nettement tourné à l'avantage de De Minaur. Contrairement à ce dernier, Tsonga n'aura peut-être pas le plaisir de participer à l'Open d'Australie en janvier.D'autant que le finaliste de l'Open d'Australie en 2008 a rappelé dimanche qu'il avait de sérieux arguments à faire valoir.