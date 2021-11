ATP : Tsitsipas va mieux malgré une petite douleur

Opposé à Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas sera le dernier joueur qualifié pour le Masters de Turin à entrer sur le court pour disputer son premier match. Ce sera lundi à 21h00. Le Grec aura ainsi le temps de récupérer au maximum de sa blessure au coude, qui l’a contraint à abandonner en seizièmes de finale du Rolex Paris alors qu’il était mené 4-2 par Alexei Popyrin la semaine dernière. Ce vendredi en conférence de presse, le Grec de 23 ans a donné des nouvelles plutôt rassurantes sur son état de santé. « Depuis deux jours, je m'entraîne avec une petite douleur, mais je me sens bien mieux qu'il y a cinq ou six jours. Ça va dans le bon sens et je fais tout mon possible pour m'en remettre. A Paris, la douleur était insoutenable. J'ai été obligé d'abandonner. Je n'avais jamais abandonné durant un match (...) Mais j'étais obligé, c'était pour ma sécurité, mon bien-être. Je ne regrette pas de l'avoir fait », a expliqué le n°4 mondial.

Tsitsipas vit sa meilleure saison

Et le finaliste du dernier du Roland-Garros a plutôt intérêt à être au meilleur de sa forme, car après Andrey Rublev lundi, il devra défier le n°1 mondial Novak Djokovic puis le jeune Norvégien Casper Ruud, dans le cadre du groupe vert, pour tenter de finir aux deux premières places et ainsi rallier les demi-finales. Cette saison 2021 a été la plus belle de sa jeune carrière. Il a atteint la place de n°3 mondial au mois d'août, a remporté les tournois de Monte Carlo et Lyon, et disputé les finales à Acapulco, Barcelone et Roland-Garros, soit quatre tournois sur terre battue sur cinq (Acapulco se jouait sur dur). Mais jouer en salle n'est pas un problème pour lui. Stefanos Tsitsipas avait en effet remporté le Masters, qui se déroulait alors à Londres, pour sa toute première participation, en 2019. Il avait été éliminé en phase de poules en 2020, après des défaites contre Nadal et Thiem et une victoire sur Rublev. Rappelons qu'en cas de forfait de Tsitsipas (ou d'un autre joueur), c'est Felix Auger-Aliassime qui sera remplaçant.