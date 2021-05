ATP : Tsitsipas poursuit sa route

ATP wins in 2021:



1. Tsitsipas - 31

2. Rublev - 29

3. Karatsev - 21

Sinner - 21

Norrie - 21@steftsitsipas keepin' the momentum going in Lyon! #OpenParc pic.twitter.com/QtdiIXdpVI

— Tennis TV (@TennisTV) May 21, 2021

LYON (France, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Quarts de finale

Rinderknech (FRA, LL)

Gasquet (FRA)

Huitièmes de finale

Rinderknech (FRA, LL)

Gasquet (FRA)

Monfils (FRA, n°5)

1er tour

Moutet (FRA)

Rinderknech (FRA, LL)

Gasquet (FRA)

Barrère (FRA, Q)

Bonzi (FRA, WC)

Herbert (FRA)

Simon (FRA)

Monfils (FRA, n°5)

Humbert (FRA)

Tsonga (FRA)

Stefanos Tsitsipas avait demandé une wild-card pour le tournoi de Lyon afin d'accumuler des matchs et de la confiance, et la mission est accomplie pour le n°5 mondial (au contraire de Dominik Thiem), qui a rallié le dernier carré ce vendredi.Il a servi quatre aces, n'a commis aucune double-faute et n'a pas eu la moindre balle de break à défendre. Un break à 3-2 dans le premier set et à 1-1 dans le deuxième lui ont permis de l'emporter. Tsitsipas sera opposé au deuxième grand espoir du tennis italien (après Jannik Sinner), Lorenzo Musetti, 88eme mondial à 19 ans, qui s'est défait d'Aljaz Bedene (55eme) sur le score de 6-3, 7-6 en 1h35. Le Britannique a pourtant mené 5-3 dans le deuxième set mais s'est finalement incliné 7-2 au tie-break.Norrie (GBR) -- Khachanov (RUS, n°8)bat Bedene (GBR) : 6-3, 7-6 (2)bat Nishioka (JAP) : 6-3, 6-4bat Thiem (AUT, WC, n°1) : 6-3, 6-2bat Sinner (ITA, n°6) : 6-7 (7), 6-2, 7-5bat Schwartzman (ARG, n°3) : 6-3, 7-5bat Majchrzak (POL, Q) : 7-6 (4), 6-3bat Korda (USA) : 6-3, 1-6, 6-4bat Goffin (BEL, n°4) : 7-6 (4), 6-3bat: 4-6, 6-3, 7-6 (2)bat Paul (USA) : 6-1, 6-4– Byebat: 7-5, 6-3bat M.Ymer (SUE, Q) : 6-3, 6-7 (4), 6-2bat Karatsev (RUS) : 0-6, 6-3, 6-4– Byebat: 5-7, 6-4, 6-3bat Sousa (POR, Q) : 6-3, 7-6 (8)bat: 6-1, 4-6, 7-6 (4)bat Auger-Aliassime (CAN, n°7) : 7-6 (3), 3-6, 7-5bat: 7-6 (5), 6-4bat: 6-3, 6-3- Byebat Seyboth Wild (BRE, LL) : 7-5, 6-4bat: 3-6, 6-3, 6-4bat: 6-3, 6-3- Bye