ATP : Tsitsipas, objectif Top 3 à la fin d'année

Stefanos Tsitsipas est l’auteur d’un grand début d’année, celui-ci étant symbolisé par une première place à la Race, le classement sur l’année tenu par l'ATP. A 22 ans, le Grec s’affirme de plus en plus comme l’un des meilleurs joueurs sur le circuit et est certainement en train de passer un cap. Conscient que sa forme actuelle peut lui permettre de gagner des titres, et peut-être un premier Grand Chelem, le cinquième joueur mondial s’est fixé un objectif pour cette année, bousculer la hiérarchie et intégrer le Top 3 du classement mondial. Il en a fait part ce samedi en conférence de presse, à la veille du début du Masters 1000 de Madrid dans lequel il affrontera au deuxième tour le vainqueur du duel entre Nikoloz Basilashvili et Benoît Paire.

2021, l’année de Stefanos Tsitsipas ?

« C’est une nouvelle semaine pour moi. Ce sera une nouvelle semaine à Rome. Tous ces tournois sont importants. Ils rapportent beaucoup de points. En ce moment, je suis en tête de la course à Turin, ce qui est très important pour moi. Je veux conserver cette avance et peut-être terminer l'année dans le Top 3. Ce serait bien, c'est un bon objectif pour moi cette année, a-t-il déclaré, en pensant tout d’abord à la place la plus proche. J’ai l’impression que je peux me créer des opportunités pour peut-être devenir numéro 4 mondial. » Le fils d’Apostolos Tsitsipas est en très grande forme et veut jouer une nouvelle finale à Madrid comme lors de l'édition 2019. Le demi-finaliste de l’Open d’Australie fait des ravages pour ses débuts sur terre avec le gain du Masters 1000 de Monte-Carlo et une finale la semaine dernière à Barcelone dans laquelle il a eu une balle de match face à Rafael Nadal. Stefanos Tsitsipas regrette la tournure de ce match pour le titre mais espère bien se rattraper dans la capitale espagnole où un nouveau tournoi de prestige l'attend pour préparer l’épreuve reine de la saison sur terre, à savoir Roland-Garros.