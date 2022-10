ATP : Tsitsipas de retour dans le Top 5, Mannarino se rapproche de Monfils

Mannarino numéro 1 français en fin de saison ?

TENNIS / CLASSEMENT ATP



Classement au lundi 10 octobre 2022



Gaël Monfils (FRA) 1 105

Adrian Mannarino (FRA) 1 046 (+7)

Arthur Rinderknech (FRA) 852



Constant Lestienne (FRA) 805 (-2)

Benjamin Bonzi (FRA) 781 (-2)

Corentin Moutet (FRA) 737



Quentin Halys (FRA) 686 (-4)

Hugo Gaston (FRA) 687 (+2)

Richard Gasquet (FRA) 630 (-1)

Grimpé sur le podium la saison dernière pour occuper un temps la 3eme place, son meilleur classement à ce jour, Stefanos Tsitsipas devra patienter avant d'éventuellement intégrer de nouveau le Top 3. Ce lundi, le Grec peut déjà apprécier en revanche de faire de nouveau partie des cinq premiers mondiaux. Et ce en dépit de sa défaite de dimanche en finale du tournoi d'Astana contre Novak Djokovic. Certes, Tsitsipas n'a pas pesé lourd (défaite 6-3, 6-4) face au Serbe, vainqueur là - et une semaine après s'être déjà imposé à Tel Aviv - de son 90eme trophée sur le circuit. Alexander Zverev n'ayant toujours pas repris la compétition depuis sa blessure survenue lors de la dernière demi-finale contre Rafael Nadal à Roland-Garros et qui avait glacé d'effroi le public du court Philippe-Chatrier, l'Athénien en profite néanmoins pour déloger l'Allemand, toujours à l'arrêt. Derrière, Djokovic, officiellement qualifié pour le Masters depuis dimanche, comble, de son côté, encore davantage l'écart qui le sépare du grand malheureux du rendez-vous de la Porte d'Auteuil en juin dernier.Pas de changement en ce qui concerne le reste du Top 10 si l'on excepte l'arrivée en force de Taylor Fritz, qui éjecte du même coup Hubert Hurkacz (11eme) des dix premiers et oblige Cameron Norrie (10eme) à descendre de deux crans. Le joueur américain de 24 ans récolte les fruits de son quatrième titre sur le circuit, décroché dimanche à Tokyo aux dépens de son compatriote Frances Tiafoe (17eme). Le natif de Rancho Santa Fe n'avait jamais été aussi bien classé depuis son arrive sur le circuit pro. Adrian Mannarino, 22eme en 2018 au meilleur de sa carrière, doit se contenter de la 44eme place ce lundi. Cependant, son quart de finale à Astana lui permet de faire un bond de sept places dans la hiérarchie. Il se rapproche ainsi encore un peu plus de Gaël Monfils, toujours blessé et 38eme, et peut espérer terminer l'année dans la peau de numéro 1 français. Ce qui constituerait une première pour le Francilien.Rafael Nadal (ESP) 5 810Casper Ruud (NOR) 5 645Daniil Medvedev (RUS) 5 245Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 065 (+1)Alexander Zverev (ALL) 5 040 (-1)Novak Djokovic (SER) 4 320Taylor Fritz (USA) 3 510 (+3)Andrey Rublev (RUS) 3 480Cameron Norrie (GBR) 3445 (-2)...