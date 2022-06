ATP : Tsitsipas de retour dans le Top 5, Bonzi fait son entrée dans les 50 premiers

Première pour Bonzi

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 27 juin 2022

Gaël Monfils (FRA) 1 660



Benjamin Bonzi (FRA) 1 026 (+9)

Arthur Rinderknech (FRA) 901 (-1)

Hugo Gaston (FRA) 863 (-1)



Richard Gasquet (FRA) 817



Benoît Paire (FRA) 771 (+3)



Quentin Halys (FRA) 687 (+2)

Adrian Mannarino (FRA) 665 (-13)

Vendredi dernier, Stefanos Tsitsipas, pour la deuxième fois en deux semaines (le Grec, victorieux ce jour-là en trois sets, avait éliminé d'entrée le Français à Halle), avait pris le dessus sur Benjamin Bonzi en demi-finales du tournoi sur gazon de Majorque. Ce lundi, les deux hommes sont à la fête au nouveau classement ATP., aux dépens du finaliste malheureux de Roland-Garros Casper Ruud (6eme), qui avait préféré cette semaine disputer le tournoi exhibition d'Hurlingham (défaite contre Bergs, victoire contre Alcaraz) pour préparer Wimbledon.Le Français, lui, profite de sa deuxième demi-finale sur le circuit (il avait déjà atteint le dernier carré à Marseille en février dernier avant de s'incliner contre Andrey Rublev) pour faire pour la première fois de sa vie son entrée dans le Top 50.Bonzi, contraint de déclarer forfait avant son quart de finale contre Otte à Stuttgart pour des ennuis de santé, débutera son tournoi contre le lucky loser tchèque Zdenek Kolar.Alexander Zverev (ALL) 7 030Novak Djokovic (SER) 6 770Rafael Nadal (ESP) 6 525Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 150 (+1)Casper Ruud (NOR) 5 050 (-1)Carlos Alcaraz (ESP) 4 890Andrey Rublev (RUS) 3 870Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 760Hubert Hurkacz (POL) 3 735