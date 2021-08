ATP - Toronto : Tombeur de Sonego, Humbert retrouvera Tsitsipas au deuxième tour

Ugo Humbert n’a pas manqué ses débuts à Toronto ! Opposé à Lorenzo Sonego, qui le devance d’une place au classement ATP, le Nordiste n’a eu besoin que de deux manches et deux breaks pour s’imposer. Si l’entame de match a été équilibrée, le 26eme mondial a converti sa première et seule balle de break du set pour faire la différence sur un jeu blanc. Pas ou peu inquiété sur sa mise en jeu, Ugo Humbert a conclu cette première manche à sa première occasion. A l’image du début de match, l’entame de deuxième set a vu les deux joueurs tenir fermement leurs jeux de service mais la situation a commencé à se décanter dans le septième jeu. En effet, le Français a manqué trois balles de break mais ce n’était que partie remise. Sur le jeu de service suivant de Lorenzo Sonego, Ugo Humbert n’a pas tremblé pour prendre l’avantage. Dos au mur, l’Italien est monté en intensité et, cette fois, a su mettre son adversaire en difficulté… mais sans convertir la moindre des six balles de débreak qu’il a pu se procurer. Le Tricolore, quant a lui, a laissé passer l’orage pour, à sa deuxième balle de match, mettre un terme aux débats (6-3, 6-4 en 1h41’). Toutefois, le défi sera bien plus ardu au deuxième tour avec le nouveau numéro 3 mondial, Stefanos Tsitsipas, qui sera sur son chemin. De son côté, Marin Cilic a eu besoin de trois manches pour dominer Albert Ramos-Viñolas (6-2, 4-6, 6-3 en 2h15’) et rejoint la tête de série numéro 6 Casper Ruud au deuxième tour.



TORONTO (Canada, Masters 1000, dur, 2 965 087,70€)

Tenant du titre (en 2019) : Rafael Nadal (ESP)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Evans (GBR) - Bublik (KAZ)

Duckworth (AUS, Q) - Fritz (USA)

Sinner (ITA, n°16) - Bye



De Minaur (AUS, n°12) - Bye

Brooksby (USA, WC) - Basilashvili (GEO

Kecmanovic (SER) - Nishikori (JAP, PR)

Hurkacz (POL, n°7) - Bye



Rublev (RUS, n°4) - Bye

Struff (ALL) - Fognini (ITA)

Isner (USA) - Davidovich Fokina (ESP)

Garin (CHI, n°13) - Bye



Monfils (FRA, n°11) - Bye

Millman (AUS) - Berankis (LIT, Q)

Nishioka (JAP, Q) - Korda (USA)

Shapovalov (CAN, n°5) - Bye



Ruud (NOR, n°6) - Bye

Cilic (CRO) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-2, 4-6, 6-3

Lajovic (SER) - Ruusuvuori (FIN, Q)

Auger-Aliassime (CAN, n°9) - Bye



Karatsev (RUS, n°15) - Bye

Norrie (GBR) - Khachanov (RUS)

Humbert (FRA) bat Sonego (ITA) : 6-3, 6-4

Tsitsipas (GRE, n°3) - Bye



Schwartzman (ARG, n°8) - Bye

Paire (FRA) - McDonald (USA, SE)

Pospisil (CAN) - Paul (USA, Q)

Bautista Agut (ESP, n°10) - Bye



Dimitrov (BUL, n°14) - Bye

Kyrgios (AUS, WC) - Opelka (USA)

Harris (AFS) - Schnur (CAN, Q)

Nadal (ESP, n°2) - Bye