ATP - Toronto : Sans difficulté, Tsitsipas s'invite dans le dernier carré

Il faudra bien compter sur Stefanos Tsitsipas lors des demi-finales du Masters 1000 de Toronto. Le Grec, tête de série numéro 3 du tournoi, a assuré sa place dans le dernier carré avec une victoire très nette sur Casper Ruud, tête de série numéro 6. Il faut dire que le numéro 3 mondial a démarré la rencontre pied au plancher. Convertissant deux de ses trois balles de break, il a très rapidement mené cinq jeux à rien. Le Norvégien, sur un jeu blanc, a sauvé l’honneur avant d’écarter une première balle de set mais Stefanos Tsitsipas a fini par avoir le dernier mot au bout de seulement 24 minutes. Se devant de réagir, Casper Ruud a montré qu’il était sur la bonne voie quand, dans le deuxième jeu, il s’est procuré sa première balle de break. Mais le 12eme joueur mondial n’a pas su saisir sa chance… et elle ne s’est plus présentée à lui jusqu’au terme de la rencontre. Dans la foulée, le Grec a eu à son tour l’opportunité de prendre le service de son adversaire mais sans plus de réussite sur se deux balles de break. C’est finalement au tout dernier moment que Stefanos Tsitsipas a trouvé la clé pour prendre un ascendant définitif. Parvenant à prendre le service du Norvégien, le natif d’Athènes a mis un terme à la rencontre à sa première balle de match (6-1, 6-4 en 1h16’). Roberto Bautista Agut, tête de série numéro 10, ou Reilly Opelka sera sur son chemin lors des demi-finales.



TORONTO (Canada, Masters 1000, dur, 2 965 087,70€)

Tenant du titre (en 2019) : Rafael Nadal (ESP)



Quarts de finale

Medvedev (RUS, n°1) - Hurkacz (POL, n°7)

Isner (USA) - Monfils (FRA, n°11)

Tsitsipas (GRE, n°3) bat Ruud (NOR, n°6) : 6-1, 6-4

Bautista Agut (ESP, n°10) - Opelka (USA)