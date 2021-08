ATP - Toronto : Reilly Opelka renverse Stefanos Tsitsipas et se qualifie en finale

A Toronto, Reilly Opelka va jouer sa première finale en Masters 1000. Pour y arriver, il a renversé Stefanos Tsitsipas en demi-finales (6-7(2), 7-6(4), 6-4). Grâce à la qualité de son service, l'Américain a fait tomber le numéro 3 mondial. En réussissant le seul break de la rencontre, il a fait la différence. Le joueur de 2,11m a su se montrer patient pour y arriver à 3-3 dans le troisième set. Dans le jeu qui a précédé ce tournant du match, il avait su sauver la seul balle de break obtenue par le finaliste de Roland-Garros.



En réussite dans cette fin de match, Reilly Opelka a totalisé 16 aces. Il ne s'est pas désuni quand le premier set lui a échappé. Dans le jeu décisif d'une première manche sans break, il a perdu deux points sur son service. Suffisant pour faire la différence dans un duel de si haut niveau. L'Américain a su corriger le tir pour ne pas commettre la même erreur dans le deuxième set. Il a poussé Stefanos Tsitsipas à la faute pour empocher quatre des cinq derniers points du jeu décisif et revenir à une manche partout. Alors que le Grec était énervé par cette situation, le natif du Michigan est resté dans son schéma de jeu. Il a pris des risques et ils ont été récompensés. Il est souvent monté au filet et grâce à son incroyable première balle, cette stratégie a été payante. Reilly Opelka attend maintenant John Isner ou Daniil Medvedev en finale du Masters 1000 de Toronto. Dans l'Ontario, il fera sa première apparition à ce niveau.



TORONTO (Canada, Masters 1000, dur, 2 965 087,70€)

Tenant du titre (en 2019) : Rafael Nadal (ESP)



Demi-finales



Opelka (USA) bat Tsitsipas (GRE, n°3) : 6-7(2), 7-6(4), 6-4

Medvedev (RUS, n°1) - Isner (USA)



Quarts de finale

Medvedev (RUS, n°1) bat Hurkacz (POL, n°7) : 2-6, (8) 7-6, 7-6 (5)

Isner (USA) bat Monfils (FRA, n°11) : 7-6 (5), 6-4

Tsitsipas (GRE, n°3) bat Ruud (NOR, n°6) : 6-1, 6-4

Opelka (USA) bat Bautista Agut (ESP, n°10) : 6-3, 7-6 (1)