ATP - Toronto : Nishikori qualifié, Basilashvili et Lajovic ont renversé leurs adversaires

Après sa demi-finale à Washington, Kei Nishikori n’a pas manqué son entame de tournoi à Toronto. Le Japonais a, en effet, pris le meilleur sur Miomir Kecmanovic en trois manches (6-4, 6-7, 6-2 en 2h10’) et sera l’adversaire de la tête de série numéro 7 Hubert Hurkacz sur la route des huitièmes de finale. Un début de journée au Canada qui a vu Nikoloz Basilashvili et Dusan Lajovic connaître la même expérience, celle de remporter leur match après avoir concédé la première manche. En effet, le Géorgien a inversé la tendance face à l’invité américain Jenson Brooksby (2-6, 6-0, 6-4 en 1h52’) et ainsi rejoindre Alex de Minaur, tête de série numéro 12 au deuxième tour. Le Serbe, quant à lui, a renversé le qualifié finlandais Emil Ruusuvuori (3-6, 6-3, 6-3, en 2h08’) et devra en découdre avec un des locaux de l’étape, la tête de série numéro 9 Félix Auger-Aliassime.



TORONTO (Canada, Masters 1000, dur, 2 965 087,70€)

Tenant du titre (en 2019) : Rafael Nadal (ESP)



2eme tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bublik (KAZ)

Duckworth (AUS, Q) - Sinner (ITA, n°16)

De Minaur (AUS, n°12) - Basilashvili (GEO)

Nishikori (JAP, PR) - Hurkacz (POL, n°7)



Rublev (RUS, n°4) - Fognini (ITA)

Isner (USA) ou Davidovich Fokina (ESP) - Garin (CHI, n°13)

Monfils (FRA, n°11) - Millman (AUS)

Nishioka (JAP, Q) ou Korda (USA) - Shapovalov (CAN, n°5)



Ruud (NOR, n°6) - Cilic (CRO)

Lajovic (SER) - Auger-Aliassime (CAN, n°9)

Karatsev (RUS, n°15) - Norrie (GBR) ou Khachanov (RUS)

Humbert (FRA) - Tsitsipas (GRE, n°3)



Schwartzman (ARG, n°8) - Paire (FRA) ou McDonald (USA, SE)

Paul (USA, Q) - Bautista Agut (ESP, n°10)

Dimitrov (BUL, n°14) - Opelka (USA)

Harris (AFS) - Nadal (ESP, n°2)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Bublik (KAZ) bat Evans (GBR) : 6-4, 6-4

Duckworth (AUS, Q) bat Fritz (USA) : 7-6 (2), 6-3

Sinner (ITA, n°16) - Bye



De Minaur (AUS, n°12) - Bye

Basilashvili (GEO) bat Brooksby (USA, WC) : 2-6, 6-0, 6-4

Nishikori (JAP, PR) bat Kecmanovic (SER) : 6-4, 6-7 (5), 6-2

Hurkacz (POL, n°7) - Bye



Rublev (RUS, n°4) - Bye

Fognini (ITA) bat Struff (ALL) : 6-7 (2), 6-2, 6-4

Isner (USA) - Davidovich Fokina (ESP)

Garin (CHI, n°13) - Bye



Monfils (FRA, n°11) - Bye

Millman (AUS) bat Berankis (LIT, Q) : 6-3, 7-6 (4)

Nishioka (JAP, Q) - Korda (USA)

Shapovalov (CAN, n°5) - Bye



Ruud (NOR, n°6) - Bye

Cilic (CRO) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-2, 4-6, 6-3

Lajovic (SER) bat Ruusuvuori (FIN, Q) : 3-6, 6-3, 6-3

Auger-Aliassime (CAN, n°9) - Bye



Karatsev (RUS, n°15) - Bye

Norrie (GBR) - Khachanov (RUS)

Humbert (FRA) bat Sonego (ITA) : 6-3, 6-4

Tsitsipas (GRE, n°3) - Bye



Schwartzman (ARG, n°8) - Bye

Paire (FRA) - McDonald (USA, SE)

Paul (USA, Q) bat Pospisil (CAN) : 6-7 (5), 6-2, 6-3

Bautista Agut (ESP, n°10) - Bye



Dimitrov (BUL, n°14) - Bye

Opelka (USA) bat Kyrgios (AUS, WC) : 4-6, 7-6 (4), 6-4

Harris (AFS) bat Schnur (CAN, Q) : 6-3, 6-2

Nadal (ESP, n°2) - Bye