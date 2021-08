“I really wanted to play here a lot, but now is the moment to make a decision, and this is unfortunately the decision that I have taken."

Medvedev en « mode diesel »



Ça passe pour Nishikori, Khachanov et Tiafoe

TORONTO (Canada, Masters 1000, dur, 2 965 087,70€)

2eme tour

Monfils (FRA, n°11)

Humbert (FRA)

Paire (FRA)

1er tour

Monfils (FRA, n°11)

Humbert (FRA)

Paire (FRA)

Le Masters 1000 de Toronto a perdu une de ses têtes d’affiche ce mardi. Tête de série numéro 2 du tournoi et adversaire du Sud-Africain Lloyd Harris au deuxième tour, Rafael Nadal a finalement décidé de renoncer à participer à l’avant-dernière répétition générale préalable à l’US Open, qui démarre le 30 août prochain. Insuffisamment remis d’une blessure à un pied qui lui pose problème depuis plusieurs mois, le « Taureau de Manacor » a préféré limiter les risques. « Je voulais vraiment jouer ici mais le moment de prendre une décision était venu et c’est la décision que j’ai dû malheureusement prendre. Comme vous le savez, j’ai ce souci depuis quelques mois, a déclaré Rafael Nadal en conférence de presse. Après toutes les victoires que j’ai pu obtenir au Canada, ne pas être en mesure de jouer cette année après l’annulation du tournoi l’an passé n’est pas satisfaisant. C’est difficile mais c’est ainsi. » Sa place dans le tableau a été attribuée à son compatriote Feliciano Lopez, qui n’avait pas passé l’obstacle du dernier tour des qualifications.Après sa défaite en quarts de finale du tournoi olympique, Daniil Medvedev a eu besoin d’un set pour se mettre en jambes à Toronto. Le Russe, tête de série numéro 1 du Masters 1000 canadien, a tout d’abord été accroché par Alexander Bublik. Si les deux joueurs ont manqué l’occasion de breaker en milieu de premier set, c’est bien le Kazakh qui a fait la différence pour remporter ensuite le premier set à sa première opportunité. Il fallait bien ça pour que le numéro 2 mondial se réveille et intensifie la pression mise sur son adversaire, malgré la pluie qui a un temps interrompu la rencontre. Après avoir manqué deux premières balles de set dans le quatrième jeu, c’est sur l’engagement suivant d’Alexander Bublik que le Russe est parvenu à ses fins puis, après avoir laissé échapper une première balle de set sur le service de son adversaire, a recollé pour de bon. Un ascendant que Daniil Medvedev a immédiatement prolongé avec le break dès le premier jeu de la dernière manche. A partir de la, le sort en était jeté. En effet, aucun des deux joueurs n’est parvenu à obtenir la moindre balle de break et c’est sur un jeu blanc que la tête de série numéro 1 a conclu la rencontre (4-6, 6-3, 6-4 en 2h00’). James Duckworth ou Jannik Sinner, tête de série numéro 16, sera son adversaire pour une place en quarts de finale.Après sa demi-finale à Washington, Kei Nishikori n’a pas manqué son entame de tournoi à Toronto. Le Japonais a, en effet, pris le meilleur sur Miomir Kecmanovic en trois manches (6-4, 6-7, 6-2 en 2h10’) et sera l’adversaire de la tête de série numéro 7 Hubert Hurkacz sur la route des huitièmes de finale. Un début de journée au Canada qui a vu Nikoloz Basilashvili et Dusan Lajovic connaître la même expérience, celle de remporter leur match après avoir concédé la première manche. En effet, le Géorgien a inversé la tendance face à l’invité américain Jenson Brooksby (2-6, 6-0, 6-4 en 1h52’) et ainsi rejoindre Alex de Minaur, tête de série numéro 12 au deuxième tour. Le Serbe, quant à lui, a renversé le qualifié finlandais Emil Ruusuvuori (3-6, 6-3, 6-3, en 2h08’) et devra en découdre avec un des locaux de l’étape, la tête de série numéro 9 Félix Auger-Aliassime. Karen Khachanov, pour sa part, a dominé Cameron Norrie (6-4, 5-7, 6-4 en 2h35’) pour rejoindre Aslan Karatsev, tête de série numéro 15, au deuxième tour. 13eme dans la hiérarchie, Cristian Garin aura pour premier adversaire John Isner. En effet, l’Américain a pris le meilleur sur Alejandro Davidovich Fokina (6-4, 6-1 en 1h06’). 