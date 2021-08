ATP - Toronto : Monfils enchaîne, Medvedev, Tsitsipas et Ruud qualifiés, Rublev et Schwartzman éliminés

Décidément, l'air canadien semble convenir à Gaël Monfils. Après une entrée en lice intéressante contre John Millman au tour 2eme tour, le Français a remis ça cette nuit contre Frances Tiafoe en deux sets (6-1, 7-6) et 1h28 de jeu. Bien entré dans son match, l'actuel 22eme mondial faisait fort en prenant d'entrée les deux premiers services de l'Américain pour mener rapidement 5-0. Derrière, si son adversaire mettait fin à l'hémorragie, en sauvant tout de même une balle de set sur son service, Monfils pouvait conclure ensuite sans avoir à forcer. Dans la deuxième manche, après un nouveau break du Français à 2-2, Tiafoe était au bord du gouffre mais a trouvé les ressources nécessaires pour se reprendre peu après, à 4-3. De nouveau à égalité, les deux joueurs ont alors dû passer par un tie-break. Dans celui-ci, le lucky loser craquait complètement et lâchait trois fois sa mise en jeu, dont les deux dernières fois à 5-2 pour Monfils. Vainqueur de deux matchs de suite, une première pour lui depuis fin février dernier, ce dernier verra donc les quarts de finale à Toronto, où il affrontera John Isner. Un peu plus tard dans la nuit, Daniil Medvedev a assumé son statut de tête de série numéro 1 dans ce Masters 1000. Contre James Duckworth, issu des qualifications, le Russe n'a pas tremblé pour l'emporter en deux sets (6-2, 6-4) et 1h09 de jeu pour tranquillement rejoindre le prochain tour. Lors de celui-ci, il défiera Hubert Hurkacz, renversant contre Nikoloz Basilashvili (6-7, 6-4, 6-4), pour une place en demi-finales.

Un choc Tsitsipas - Ruud au prochain tour

Stefanos Tsitsipas tient son rang à Toronto. Le Grec, tête de série numéro 3 du Masters 1000 canadien, a pris le meilleur en deux manches sur Karen Khachanov. Dès sa première balle de break, le numéro 3 mondial a pris l’ascendant avant de manquer à trois reprises le double break dans le sixième jeu. Ecartant une balle de débreak en chemin, Stefanos Tsitsipas a scellé le sort du premier set à sa troisième opportunité. Mais le Grec ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Dès le premier jeu de la deuxième manche, il a pris le service de son adversaire, qui n’a pas su réagir. Un deuxième break est venu à l’issue du septième jeu. Dos au mur, Karen Khachanov a alors tout tenté pour se relancer mais n’a pas su convertir sa seule balle de débreak. Dans la foulée, Stefanos Tsitsipas n’a pas fait durer le suspense en convertissant sa première balle de match (6-3, 6-2 en 1h20’). Pour une place dans le dernier carré, le Grec devra affronter Casper Ruud. Tête de série numéro 6, le Norvégien a pris le meilleur sur Dusan Lajovic en deux manches. Une rencontre qui a démarré avec deux joueurs qui ont tenu fermement leurs mises en jeu mais, au tout dernier moment le 12eme joueur mondial s’est offert une balle de sert sur le service du Serbe et n’a pas tremblé. Un ascendant que Casper Ruud a confirmé dès l’entame du deuxième set en remportant les trois premier jeux… mais Dusan Lajovic a immédiatement réagi pour recoller à trois jeux partout. C’est alors que le Norvégien a haussé le ton pour faire la décision (6-4, 6-3 en 1h15’).

Isner domine Rublev et retrouvera Monfils

Si Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud ont bien démarré la journée concernant les têtes de série, Andrey Rublev n’a pas suivi la tendance. Opposé à John Isner, le 7eme joueur mondial s’est incliné en deux manches. Face à un gros serveur comme l’Américain, le Russe a subi le jeu et n’a pas eu la moindre balle de break à son actif. John Isner, quant à lui, a eu pas moins de quatre opportunités de prendre le service de son adversaire mais c’est aux portes du jeu décisif que le 30eme joueur mondial est parvenu à ses fins pour empocher le premier set. La donne n’a pas été la même dans la deuxième manche puisque c’est Andrey Rublev qui a eu quatre opportunité de prendre le service de l’Américain dans le septième jeu, sans toutefois plus de réussite. Le Russe, tête de série numéro 4 a parfaitement entamé le jeu décisif avec les trois premiers points remportés mais John Isner a su répondre et, à sa deuxième balle de match, l’emporter (7-5, 7-6 en 1h44’). Gaël Monfils sera donc son prochain adversaire.

Bautista Agut écarte Schwartzman pour rejoindre Opelka

Tête de série numéro 8 du tournoi, Diego Schwartzman a manqué la marche menant aux quarts de finale. L’Argentin s’est incliné en trois manches face à Roberto Bautista Agut. Si le 14eme mondial a breaké dès le premier jeu, l’Espagnol a immédiatement répondu pour ensuite prendre l’avantage au terme du sixième jeu. Plus inquiété, le 17eme joueur mondial a conclu la manche à sa première occasion. Le scenario du début du deuxième set a été similaire à celui du premier mais, après l’échange de breaks initial, c’est cette fois Diego Schwartzman qui a pris l’ascendant puis, après avoir écarté une balle de débreak, a relancé la rencontre en égalisant à une manche partout. L’Argentin, malgré un break d’avance perdu, pensait avoir fait le plus dur quand, menant cinq jeux à quatre, il a obtenu trois balles de match. C’est alors que Roberto Bautista Agut a tout donné pour résister et faire son break de retard. L’Espagnol, tête de série numéro 10, a ensuite écarté une nouvelle balle de break pour Diego Schwartzman avant de porter l’estocade. A sa deuxième balle de match sur l’engagement de l’Argentin, il a conclu la rencontre (6-3, 3-6, 7-5 en 2h47’). Pour une place dans le dernier carré, c’est Reilly Opelka qui sera sur son chemin. Opposé à Lloyd Harris, l’Américain a tout d’abord perdu la première manche après avoir cédé son service prématurément. Dès lors, aucun des deux joueurs n’est parvenu à prendre le service de l’autre et les deux jeux décisifs ont tourné en faveur de Reilly Opelka (4-6, 7-6, 7-6 en 2h47’).



Avec G.M.



TORONTO (Canada, Masters 1000, dur, 2 965 087,70€)

Tenant du titre (en 2019) : Rafael Nadal (ESP)



Quarts de finale

Medvedev (RUS, n°1) - Hurkacz (POL, n°7)

Isner (USA) - Monfils (FRA, n°11)

Ruud (NOR, n°6) - Tsitsipas (GRE, n°3)

Bautista Agut (ESP, n°10) - Opelka (USA)



Huitièmes de finale

Medvedev (RUS, n°1) bat Duckworth (AUS, Q) : 6-2, 6-4

Hurkacz (POL, n°7) bat Basilashvili (GEO) : 6-7 (7), 6-4, 6-4

Isner (USA) bat Rublev (RUS, n°4) : 7-5, 7-6 (5)

Monfils (FRA, n°11) bat Tiafoe (USA, LL) : 6-1, 7-6 (2)



Ruud (NOR, n°6) bat Lajovic (SER) : 6-4, 6-3

Tsitsipas (GRE, n°3) bat Khachanov (RUS) : 6-3, 6-2

Bautista Agut (ESP, n°10) bat Schwartzman (ARG, n°8) : 6-3, 3-6, 7-5

Opelka (USA) bat Harris (AFS) : 4-6, 7-6 (6), 7-6 (4)