Opelka surprend Bautista Agut

7-6 (5), 6-4)

TORONTO (Canada, Masters 1000, dur, 2 965 087,70€)

Quarts de finale

Monfils (FRA, n°11) : 7-6 (5), 6-4

Le Grec, tête de série numéro 3 du tournoi, a assuré sa place dans le dernier carré avec une victoire très nette sur Casper Ruud, tête de série numéro 6.Convertissant deux de ses trois balles de break, il a très rapidement mené cinq jeux à rien. Le Norvégien, sur un jeu blanc, a sauvé l’honneur avant d’écarter une première balle de set mais. Se devant de réagir, Casper Ruud a montré qu’il était sur la bonne voie quand, dans le deuxième jeu, il s’est procuré sa première balle de break.jusqu’au terme de la rencontre. Dans la foulée, le Grec a eu à son tour l’opportunité de prendre le service de son adversaire mais sans plus de réussite sur se deux balles de break. C’est finalement au tout dernier moment que Stefanos Tsitsipas a trouvé la clé pour prendre un ascendant définitif.Roberto Bautista Agut, tête de série numéro 10, ou Reilly Opelka sera sur son chemin lors des demi-finales.L’Américain a, en effet, pris le meilleur sur la tête de série numéro 10 Roberto Bautista Agut en deux sets. Une seule balle de break a été à signaler durant la première manche. Dans le quatrième jeu, le 32eme joueur mondial n’a pas manqué de saisir sa chance pour prendre le service de son adversaire.La deuxième manche a connu un scenario assez similaire… sauf qu’il n’y a pas eu la moindre balle de break à signaler tant pour l’Espagnol que l’Américain. Les deux joueurs étant intraitable au service, c’est fort logiquement un jeu décisif qui a permis de les départager. Si Roberto Bautista Agut a remporté le premier point sur son service, il a ensuite subi les coups de Reilly Opelka., sa deuxième de la saison en Masters 1000 après celle de Rome face à Rafael Nadal.De l'autre côté du tableau, Gaël Monfils n'a pas réussi à se hisser en demi-finale, John Isner a pris le meilleur sur lui. Bien que la tête de série numéro 11 du tournoi n'a concédé qu'un break sur sa mise en jeu, il a plié en deux sets face à un Américain on ne peut plus pragmatique. Néanmoins,. Difficile ainsi de rivaliser avec un adversaire en forme (. Pour rappel, John Isner a remporté le tournoi d'Atlanta deux semaines auparavant. A une marche de la finale, il se frottera à la tête de série numéro 1, Daniil Medvedev. Le Russe a dû s'employer durant 2h18 sur le court pour venir à bout du Polonais Hubert Hurkacz (2-6, (8) 7-6, 7-6 (5) ). Le 2eme joueur au classement ATP tentera d'atteindre la finale pour s'adjuger un 3eme tournoi cette année.Tsitsipas (GRE, n°3) - Opelka (USA)Medvedev (RUS, n°1) - Isner (USA)bat Hurkacz (POL, n°7) : 2-6, (8) 7-6, 7-6 (5)batbat Ruud (NOR, n°6) : 6-1, 6-4bat Bautista Agut (ESP, n°10) : 6-3, 7-6 (1)