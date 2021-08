ATP - Toronto : Medvedev sacré !

Medvedev emmagasine de la confiance

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Monfils (FRA, n°11) : 7-6 (5), 6-4

Tête de série numéro 1 du tournoi de Toronto,. Ce dimanche en finale face à la belle histoire de cette semaine, l'Américain Reilly Opelka, le Russe a maîtrisé son sujet pour plier l'affaire en deux manches après 1h27 passé sur le court (6-4, 6-3). Jamais pris en défaut sur sa mise en jeu, le 2eme joueur mondial a tenu la baraque malgré un pourcentage moyen au service (52%). Paradoxalement, le 32eme du classement ATP a pour sa part été breaké à trois reprises dans la rencontre alors qu'il a eu 80% de bonnes premières balles au service.où il a accroché à son tableau de chasse plusieurs grands noms du tennis. A commencer par son coup d'éclat contre Stéfanos Tsitsipas en demi-finale, le 3eme joueur mondial. Sur sa route l'Américain avait déjà commencé fort au premier tour en éliminant Nick Kyrgios avant de signer deux nouveaux exploits contre Grigor Dimitrov au second tour puis face à Roberto Bautista-Agut en quart de finale, tête de série numéro 10.Daniil Medvedev a de son côté sorti Alexander Bublik lors de son entrée en lice ou encore Hubert Hurkacz en trois manches en quart de finale avant d'éliminer John Isner en demi-finale. Déjà lauréat à Marseille cette année et sur le gazon de Majorque également,. De bon augure avant d'aborder Cincinnati cette semaine puis l'US Open dans deux semaines.bat Opelka (USA) : 6-4, 6-3bat Tsitsipas (GRE, n°3) : 6-7 (2), 7-6 (4), 6-4bat Isner (USA) : 6-2, 6-2bat Hurkacz (POL, n°7) : 2-6, 7-6 (6), 7-6 (5)batbat Ruud (NOR, n°6) : 6-1, 6-4bat Bautista Agut (ESP, n°10) : 6-3, 7-6 (1)