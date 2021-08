Le n°1 mondial Novak Djokovic et le champion olympique Alexander Zverev sont absents, mais le Masters 1000 de Toronto aura tout de même fière allure la semaine prochaine. Après trois dernières semaines consacrées aux Jeux Olympiques et à divers (petits) tournois sur terre battue en Europe et sur dur en Amérique, la préparation de l'US Open débute véritablement du côté du Canada, avec la présence de cinq membres du Top 10 : Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev et Denis Shapovalov. L'Espagnol défendra son titre acquis en 2019 et se trouve dans la partie de tableau du Grec, mais aussi de Casper Ruud, vainqueur de trois tournois cet été, Diego Schwartzman ou encore Roberto Bautista-Agut. Le Russe devra quant à lui se défaire du Canadien et du Russe (si la logique est respectée) pour rallier la finale, mais aussi des dangereux Sinner, Hurkacz ou De Minaur. Trois Français ont fait le déplacement au Canada : Gaël Monfils, battu rapidement aux JO, Ugo Humbert, qui a réussi un beau parcours, et Benoit Paire, qui a déjà traversé l'Atlantique depuis deux semaines.



TORONTO (Canada, Masters 1000, dur, 2 965 087,70€)

Tenant du titre (en 2019) : Rafael Nadal (ESP)



1er tour

Medvedev (RUS) - Bye

Evans (GBR) - Bublik (KAZ)

Duckworth (AUS, Q) - Fritz (USA)

Sinner (ITA, n°16) - Bye



De Minaur (AUS, n°12) - Bye

Brooksby (USA, WC) - Basilashvili (GEO

Kecmanovic (SER) - Nishikori (JAP, PR)

Hurkacz (POL, n°7) - Bye



Rublev (RUS, n°4) - Bye

Struff (ALL) - Fognini (ITA)

Isner (USA) - Davidovich Fokina (ESP)

Garin (CHI, n°13) - Bye



Monfils (FRA, n°11) - Bye

Millman (AUS) - Berankis (LIT, Q)

Nishioka (JAP, Q) - Korda (USA)

Shapovalov (CAN, n°5) - Bye



Ruud (NOR, n°6) - Bye

Ramos-Vinolas (ESP) - Cilic (CRO)

Lajovic (SER) - Ruusuvuori (FIN, Q)

Auger-Aliassime (CAN, n°9) - Bye



Karatsev (RUS, n°15) - Bye

Norrie (GBR) - Khachanov (RUS)

Sonego (ITA) - Humbert (FRA)

Tsitsipas (GRE, n°3) - Bye



Schwartzman (ARG, n°8) - Bye

Paire (FRA) - McDonald (USA, SE)

Pospisil (CAN) - Paul (USA, Q)

Bautista Agut (ESP, n°10) - Bye



Dimitrov (BUL, n°14) - Bye

Kyrgios (AUS, WC) - Opelka (USA)

Harris (AFS) - Schnur (CAN, Q)

Nadal (ESP, n°2) - Bye